Costco sorprende a sus socios de Jalisco, Querétaro y todo México con un nuevo producto inspirado en la primavera

Costco ya cambió el menú en sus panaderías de México. En Jalisco, Querétaro y otras ciudades aparecieron unas galletas de mantequilla que no son las de siempre. Tienen formas de abejas, mariposas y flores de colores, en un homenaje a la llegada de la primavera. Los socios empezaron a subir videos a TikTok y las galletas se volvieron súper populares.

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¿Qué hace especiales a estas galletas de temporada de Costco?

Las galletas de primavera de Costco son de manteca. Eso les da una textura suave, muy parecida a lo que comprarías en una pastelería de barrio. Sin embargo, el acabado visual es lo que vende. Colores vibrantes y tonos pastel en un empaque que se ve bien en cualquier mesa.

Puntos clave del producto:



Ingrediente: Mantequilla.

Mantequilla. Cantidad: 18 galletas.

18 galletas. Diseño: Figuras de insectos y flores primaverales.

Figuras de insectos y flores primaverales. Precio: 299 pesos el paquete.

299 pesos el paquete. Disponibilidad: Secciones de temporada, no en la panadería abierta.

¿Cómo fue que se hicieron virales en redes sociales?

Todo fue por los usuarios. Varias cuentas de redes sociales, como I.Love.Costco.Mx, compartieron el producto recién comprado y ahí empezó el ruido. Hoy los compradores descubren qué comprar en el celular, no en los pasillos.

Este tipo de difusión orgánica hace que productos sencillos se agoten en pocos días. Los socios de Costco quieren estas novedades para llevar a las comidas del domingo o para regalar. Es un fenómeno que la marca aprovecha bien sin mover un dedo en publicidad tradicional.

¿Por qué Costco cambia sus productos cada tres meses?

Es una estrategia fija de Costco y otras cadenas. El cliente se aburre si ve lo mismo todo el año.

Por eso después de estas galletas van a salir novedades de verano, como inflables o cortes de carne para asar. Luego vendrá el otoño con el sabor a calabaza y después la locura de Navidad.