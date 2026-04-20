Este lunes 20 de abril, el programa Hoy No Circula aplica de manera normal en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que miles de automovilistas deberán dejar su vehículo en casa para evitar multas. La medida, que busca reducir los niveles de contaminación, limita la circulación de ciertos autos según su holograma y terminación de placas.

Si planeas salir este inicio de semana, toma en cuenta las restricciones, ya que las sanciones económicas pueden superar los 2 mil pesos.

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¿Qué autos no circulan este lunes 20 de abril?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes 20 no circulan:

Vehículos con engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Hologramas 1 y 2

El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas, tanto en la CDMX como en municipios conurbados del Edomex.

¿Qué autos sí pueden circular en lunes?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, este lunes 20 de abril quedan exentos del programa:

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Vehículos de emergencia y servicios esenciales

Además, algunos autos foráneos pueden circular dependiendo de su verificación, aunque deben cumplir con las mismas restricciones si no cuentan con holograma vigente.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Si ignoras la restricción, podrías enfrentar una multa que va de 20 a 30 UMA, es decir, aproximadamente entre 2,000 y 3,000 pesos. Además, tu vehículo podría ser remitido al corralón.

Las autoridades recomiendan anticipar traslados, usar transporte público o taxis por aplicación para evitar contratiempos.

¿Por qué aplica el Hoy No Circula?

El programa forma parte de las estrategias ambientales en el Valle de México para disminuir contaminantes y mejorar la calidad del aire. Aunque no hay contingencia ambiental este lunes, la medida se mantiene de forma regular.

Antes de salir, revisa el holograma de tu auto y la terminación de tus placas. El Hoy No Circula se mantiene como una de las principales medidas de control vehicular en la zona metropolitana.

Cumplir con el programa no solo evita multas, también contribuye a reducir la contaminación en una de las regiones con mayor tránsito vehicular del país.

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