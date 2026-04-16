Evita multas: Fecha límite para el reemplacamiento en Yucatán

¿Crees que habrá otra prórroga? El aviso definitivo de las autoridades de Yucatán para todos los conductoresGo

¿Crees que habrá otra prórroga? El aviso definitivo de las autoridades de Yucatán para todos los conductoresGo | Gobierno de Yucatán | FB

El plazo para realizar el reemplacamiento vehicular en Yucatán entra en su fase final. Tras la prórroga otorgada mediante el Decreto 146/2025, la fecha límite definitiva es el 30 de junio de 2026.

Las autoridades estatales han reiterado que no habrá otra extensión, por lo que cumplir con este trámite es clave para evitar sanciones.

Reemplacamiento Yucatán Las sanciones por no reemplacar en tiempo y forma van desde multas que se duplican hasta el envío al corralón (Gobierno de Yucatán | FB)

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Obligaciones y beneficios fiscales en caso de hacer el reemplacamiento en Yucatán

El programa es obligatorio para todos los vehículos registrados en el padrón estatal, incluidos autos particulares, transporte público y motocicletas.

Además, se mantienen beneficios fiscales para quienes hayan agendado cita desde 2025, siempre y cuando concluyan el proceso dentro del plazo.

¿Qué pasa si no haces el reemplacamiento en Yucatán 2026?

No cumplir con el cambio de placas puede derivar en consecuencias económicas, administrativas e incluso legales.

Estas son las principales:

Multas económicas : las sanciones por circular con placas vencidas van de mil 55 a mil 407 pesos (entre 9 y 12 UMA); si el vehículo es foráneo y no se registra tras 60 días, la multa puede superar los mil 700 pesos. En caso de reincidencia, el monto podría duplicarse.

: las sanciones por circular con placas vencidas (entre 9 y 12 UMA); si el vehículo es foráneo y no se registra tras 60 días, la multa puede superar los mil 700 pesos. Retiro de placas o envío al corralón: las autoridades pueden r etirar las placas vencidas o enviar el vehículo al corralón si no se cuenta con documentación vigente y generar costos adicionales como:

si no se cuenta con documentación vigente y generar costos adicionales como: Arrastre de grúa desde aproximadamente 985 pesos



Resguardo desde 140 pesos los primeros 10 días, más cargos diarios posteriores.

los primeros 10 días, más cargos diarios posteriores. Bloqueo de trámites vehiculares: no podrás realizar renovación de tarjeta de circulación; trámites fiscales o administrativos relacionados con el vehículo; problemas con el seguro porque las aseguradoras pueden negarse a cubrir daños en un accidente o reducir el monto de la indemnización por no estar en regla.

Retenes, verificaciones y pérdida de descuentos

Las revisiones vehiculares, especialmente en fines de semana, incrementan el riesgo de sanciones para quienes no hayan cumplido. En estos operativos, las autoridades solicitan documentación vigente y verifican el estatus del vehículo.

Además, no completar el trámite implica perder beneficios establecidos en el decreto, como:

75% de descuento en multas de tránsito

100% de condonación de tenencia 2015 y anteriores

Reducción total de adeudos en refrendos de años específicos

En caso de no cumplir antes del 30 de junio de 2026, los conductores no solo enfrentarán sanciones, sino también mayores costos a futuro.

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