Periodista de Tv Azteca denunció agresió por parte de un chofer de aplicación. | Fajrul Islam/Getty Images

Esta mañana, la periodista Andrea Muñoz, del equipo de edición del matutino ‘Venga la Alegría’, fue agredida de manera brutal por un taxista de aplicación, mientras se dirigía a su trabajo en las instalaciones de TV Azteca, Ajusco, en la Ciudad de México (CDMX).

En adn Noticias, te compartimos qué fue lo que le sucedió a la periodista y las razones por las que interpondrá una denuncia en contra del taxista agresor.

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¿Qué le pasó a la periodista de Venga la Alegría agredida por taxista de aplicación?

La violencia en la Ciudad de México pone en riesgo a los ciudadanos en cualquier situación y, en cualquier momento, pues puede ocurrir a plena luz del día. Así le sucedió a la periodista Andrea Muñoz, quien durante la mañana de este domingo solicitó un taxi de aplicación para llegar a tiempo a su trabajo como editora en el programa Venga la Alegría.

Esta mañana, nuestra compañera del equipo de edición de Venga La Alegría Fin de Semana, Andrea Muñoz, fue agredida por un conductor de taxi de aplicación.



Le mandamos un abrazo y deseamos su pronta recuperación, esperando que se haga justicia 💔#VLAFinDeSemana 💫 pic.twitter.com/jos1UCJQQB — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 19, 2026

La periodista abordó un vehículo Seat Ibiza de color plata con placas H50BHX, cuyo conductor fue identificado como Juan Carlos. En un momento del viaje, la editora de TV Azteca solicitó al chofer que acelererara un poco, pues se le hacía tarde. Fue entonces, que el chofer aceleró de manera brutal, por lo que la mujer pidió que la bajara del taxi.

El conductor se detuvo, la dejó bajar y arrancó; no obstante, segundos después se echó de reversa, se bajó del taxi y la golpeó brutalmente en el rostro.

La periodista Andrea Muñoz interpondrá una denuncia en contra del chofer de app

Esta agresión le causó graves heridas a la periodista, especialmente en el ojo izquierdo, por lo que tuvo que ser llevada al hospital, donde ya está siendo atendida.

Tras lo ocurrido, se dio a conocer en el matutino, que la periodista Andrea Muñoz interpondrá una denuncia en contra del taxista de aplicación que la agredió brutalmente en la calle y a plena luz del día, únicamente porque se le solicitó que acelerara un poco su paso.

Desde adn Noticias, hacemos un llamado a las autoridades para que se haga justicia en este terrible caso de violencia y deseamos la pronta recuperación para la periodista Andrea Muñoz.

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