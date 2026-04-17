Restricciones vehiculares por el Hoy No Circula en CDMX | Itandehui Cervantes

En la CDMX y Edomex se implementa el Hoy No Circula para disminuir los índices de contaminación ambiental, así que si no quieres pagar costosas multas te decimos qué autos descansan este viernes 17 de abril.

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Autos que no circulan hoy viernes

Con base en la información de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) este viernes los coches que no pueden circular de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de CDMX y en los municipios de Edomex son:

Holograma 1 y 2

Engomado azul

Terminación de placas 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 17 de abril en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/B6u4IKULSu — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 17, 2026

Los vehículos que sean sorprendidos circulando el día que les toca descansar serán retirados de la vialidad y podrían ser llevados al depósito vehicular. Posteriormente el dueño del auto deberá pagar la multa de 20 a 30 Unidad de Medida Actualizada (UMa) que equivale a entre 2 mil y 3 mil pesos y el monto correspondiente para sacar el coche.

¿Qué autos circulan todos los días?

Es importante mencionar que las restricciones no aplican para todos los vehículos pues los eléctricos, híbridos, transporte público y servicios de emergencia pueden transitar todos los días.

Además cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental las medidas de endurecen y aplica el Doble Hoy No Circula por lo que se prohibe a más autos transitar, a excepción de los antes mencionados.

Así que para que no vayas a para al corralón y pagues miles de pesos es importante que consultes su tu coche puede circular.

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