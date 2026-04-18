Giro en el Congreso de Querétaro: el cambio que impactará en todos los juicios civiles y familiares del estado

El Congreso de Querétaro aprobó un importante cambio que impacta directamente en los juicios civiles y familiares.

El Congreso de Querétaro aprobó un importante cambio que impacta directamente en los juicios civiles y familiares. | Facebook Legislatura Querétaro

El Congreso del Estado de Querétaro aprobó en febrero pasado el inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, transformando los juicios hacia un modelo de audiencias orales obligatorio y escalonado en todos los distritos.

Esta transición jurídica responde al decreto presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el cual establece que la nueva legislación procesal es la única vía válida para asuntos iniciados en las fechas fijadas. El Poder Judicial del Estado de Querétaro supervisará que los procesos anteriores concluyan bajo la ley anterior, garantizando seguridad jurídica a los litigantes.

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¿Cuándo entra en vigor el Código Nacional en cada distrito de Querétaro?

El Congreso de Querétaro determinó que la implementación será gradual para permitir la adecuación de salas y capacitación del personal judicial. Las fechas críticas para ciudadanos y abogados son las siguientes:

San Juan del Río: 1 de junio de 2026.

1 de junio de 2026. Amealco, Cadereyta, Tolimán y Jalpan: Diciembre de 2026 (fecha exacta por definir por el Consejo de la Judicatura).

Diciembre de 2026 (fecha exacta por definir por el Consejo de la Judicatura). Querétaro (Capital): 29 de marzo de 2027.

Queretaro-Legislatura.jpg La Legislatura de Querétaro aprobó una reforma judicial para elegir jueces y magistrados a partir de 2027. (@Legislatura_Qro)

¿Qué cambios habrá en los juicios civiles y familiares de Querétaro?

La reforma aprobada por el Congreso del Estado de Querétaro prioriza la oralidad frente a los expedientes escritos tradicionales. Este cambio impacta directamente en la rapidez de resolución de casos de divorcio, pensiones alimenticias, contratos y sucesiones.

Acciones obligatorias para nuevos procedimientos:

Presentar demandas orales: Acudir ante el juez para desahogo de pruebas en audiencias directas.

Acudir ante el juez para desahogo de pruebas en audiencias directas. Verificar la fecha de inicio: Validar si el asunto comenzó antes o después de la vigencia en su distrito judicial.

Validar si el asunto comenzó antes o después de la vigencia en su distrito judicial. Costo del trámite: El acceso a la justicia es gratuito, sin embargo, los honorarios profesionales de defensa son externos al Poder Judicial.

¿Qué pasará con los juicios iniciados antes de junio de 2026?

El decreto del Congreso del Estado de Querétaro es enfático: los expedientes activos no sufrirán cambios en su metodología procesal. Los juzgados continuarán el trámite hasta su conclusión definitiva conforme a la legislación vigente al momento de su apertura.

Requisitos oficiales para la transición:

Revisar estatus procesal: Consultar el número de expediente en el sistema del Tribunal Superior de Justicia.

Consultar el número de expediente en el sistema del Tribunal Superior de Justicia. Fecha Límite: Identificar el 1 de junio de 2026 como el punto de ruptura para San Juan del Río.

Identificar el 1 de junio de 2026 como el punto de ruptura para San Juan del Río. Consulta técnica: Los abogados deben acreditarse ante el Consejo de la Judicatura para operar en el nuevo sistema oral.

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