Es oficial: Querétaro aprueba el voto popular para elegir jueces y magistrados en 2027

La LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobó el dictamen de la Reforma al Poder Judicial local, con lo cual se establece que jueces y magistrados serán electos mediante voto popular. El Congreso de Querétaro, erigido en Constituyente Permanente, validó la modificación constitucional que alinea la normativa estatal con el mandato federal de democratizar la impartición de justicia.

La diputada María Georgina Guzmán Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva, instruyó remitir el decreto a los 18 Ayuntamientos de la entidad para su ratificación. Esta reforma estructural sustituye al actual Consejo de la Judicatura por dos nuevas instancias: el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, separando las funciones administrativas de las jurisdiccionales para evitar la concentración de poder.

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¿Cómo será la elección de jueces y magistrados en Querétaro?

La normativa aprobada por la Legislatura de Querétaro establece que el próximo año 2027 se llevará a cabo la jornada electoral para renovar la totalidad de los cargos del Poder Judicial en el estado. El proceso de selección de perfiles se realizará bajo criterios de mérito y transparencia, utilizando mecanismos de insaculación para determinar quiénes aparecerán en las boletas electorales.

Puntos clave del proceso de elección:

Voto Popular: Ciudadanos elegirán directamente a las personas juzgadoras en las urnas.

Ciudadanos elegirán directamente a las personas juzgadoras en las urnas. Comités de Evaluación: Los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) postularán candidaturas previa revisión de perfiles.

Los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) postularán candidaturas previa revisión de perfiles. Insaculación: Uso de tómbola para seleccionar perfiles finales cuando los aspirantes cumplan con los requisitos.

Uso de tómbola para seleccionar perfiles finales cuando los aspirantes cumplan con los requisitos. Escuela de Formación Judicial: Órgano responsable de la capacitación, certificación y carrera judicial bajo principios de excelencia.

En Sesión de Pleno de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen en materia de reforma al Poder Judicial local#LegislaturaQueretaro#DiferentesVisionesUnObjetivo#ConDialogoLegislativoQueretaroCrecehttps://t.co/NBkrM72po2 pic.twitter.com/nNMNdeMZ4d — LEGISLATURA QUERÉTARO (@Legislatura_Qro) March 27, 2026

¿Qué requisitos deben cumplir los candidatos al Poder Judicial de Querétaro?

Aunque los detalles específicos se definirán en las leyes secundarias, el dictamen constitucional establece que los aspirantes deben acreditar conocimientos jurídicos sólidos y cumplir con requisitos de paridad de género. El diputado Guillermo Vega Guerrero puntualizó que la reforma garantiza la independencia judicial mediante remuneraciones irrenunciables, ajustadas siempre al límite salarial del Ejecutivo federal.

Perfil: Acreditar trayectoria profesional y aprobar las evaluaciones de los Comités Técnicos.

Acreditar trayectoria profesional y aprobar las evaluaciones de los Comités Técnicos. Límite Salarial: Ningún integrante del Poder Judicial podrá ganar más que el titular del Ejecutivo federal.

Ningún integrante del Poder Judicial podrá ganar más que el titular del Ejecutivo federal. Disciplina Judicial: Sujetarse a la vigilancia del nuevo Tribunal de Disciplina, el cual evaluará el desempeño durante el primer año de ejercicio.

Sujetarse a la vigilancia del nuevo Tribunal de Disciplina, el cual evaluará el desempeño durante el primer año de ejercicio. Restricción de Fideicomisos: Eliminación de fondos no previstos en la ley para fortalecer la transparencia financiera.

¿Qué pasará con los magistrados actuales tras la reforma judicial en Querétaro?

El dictamen incluye artículos transitorios para gestionar la transición hacia el nuevo modelo en Querétaro. El diputado Arturo Maximiliano García Pérez impulsó una adición aprobada que regula las vacantes definitivas que ocurran antes de la elección de 2027. En estos casos, la Legislatura designará suplentes por mayoría calificada, quienes ocuparán el cargo únicamente hasta el 30 de septiembre de 2027.

Fechas y condiciones de la transición judicial:

Entrada en funciones: Los nuevos jueces y magistrados electos asumirán el cargo tras la elección de 2027. Magistraturas interinas: Quienes sean designados para cubrir vacantes actuales no podrán ser incorporados directamente a las listas de candidatos de 2027. Leyes secundarias: El Congreso tiene un periodo de análisis continuo para emitir la legislación reglamentaria que regirá las votaciones. Ratificación municipal: El decreto requiere la aprobación de la mayoría de los 18 municipios para su publicación oficial.