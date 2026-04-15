Ni El Marqués ni Corregidora: este municipio de Querétaro fue distinguido por un proyecto revolucionario

El municipio de San Juan del Río fue reconocido por el proyecto “Transparencia con Perspectiva de Género”.

El municipio de San Juan del Río fue reconocido por el proyecto “Transparencia con Perspectiva de Género”. | San Juan del Río Instagram

El INFOQRO entregó un reconocimiento al municipio de San Juan del Río en Querétaro por el proyecto “Transparencia con Perspectiva de Género”. Esta iniciativa fortalece el acceso a la información y la rendición de cuentas.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia recibió el distintivo de manos de Javier Marra Olea, comisionado presidente del INFOQRO. La implementación de esta política pública proactiva coloca a la demarcación como referente en el estado al utilizar herramientas digitales para visibilizar desafíos de género y garantizar derechos ciudadanos mediante una plataforma especializada de datos abiertos.

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¿De qué se trata el proyecto de Transparencia con Perspectiva de Género en San Juan del Río?

La Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro (INFOQRO) destacó que este modelo permite transitar de la transparencia obligatoria a una utilidad social real. El proyecto se enfoca en desglosar datos que permitan diseñar políticas públicas más equitativas.

Componentes clave de la plataforma digital:

Datos Abiertos: Información sistematizada sobre el ejercicio del gasto con enfoque social.

Información sistematizada sobre el ejercicio del gasto con enfoque social. Indicadores de Género: Herramientas para visibilizar brechas y necesidades específicas de las mujeres.

Herramientas para visibilizar brechas y necesidades específicas de las mujeres. Interacción Ciudadana: Canales directos para que la población influya en la toma de decisiones.

Canales directos para que la población influya en la toma de decisiones. Rendición de Cuentas: Publicación proactiva de información antes de que sea solicitada por la ciudadanía.

¿Cómo beneficia la transparencia proactiva a los ciudadanos de San Juan del Río?

Nelly Martínez Trejo, titular del Órgano Interno de Control, explicó que la transparencia proactiva no solo cumple con la ley, sino que genera valor público. El uso de esta plataforma permite que cualquier ciudadano consulte de forma simplificada cómo se ejecutan los programas municipales en su comunidad.

Evita la desinformación con estas sugerencias:

Ingresar al portal oficial de transparencia de San Juan del Río.

al portal oficial de transparencia de San Juan del Río. Consultar el apartado de “Perspectiva de Género” para conocer los avances en igualdad.

el apartado de “Perspectiva de Género” para conocer los avances en igualdad. Solicitar información adicional mediante la ventanilla digital de acceso a la información.

El acceso a la plataforma es permanente y gratuito; cualquier consulta o descarga de datos que se efectúe no genera ningún cargo económico.

¿Por qué San Juan del Río lidera la transparencia en el estado de Querétaro?

El liderazgo del municipio se debe a la consolidación de mecanismos institucionales que superan los estándares mínimos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Roberto Cabrera Valencia subrayó que el objetivo es que estas acciones se mantengan como políticas permanentes de la administración.

Certificación: Obtención del distintivo de Transparencia Proactiva otorgado por organismos autónomos. Confianza: Incremento en la participación social a través de los mecanismos de consulta digital. Igualdad: Generación de diagnósticos precisos para combatir problemáticas locales mediante datos estadísticos. Referencia Estatal: Superación de niveles de apertura gubernamental frente a otros municipios de la zona metropolitana.

La colaboración entre el Ayuntamiento de San Juan del Río e INFOQRO asegura que la capital queretana y sus alrededores cuenten con gobiernos más abiertos y vigilados por la sociedad. La perspectiva de género integrada en este proyecto garantiza que la toma de decisiones sea más justa, igualitaria y basada en evidencia técnica recolectada directamente del entorno ciudadano.

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