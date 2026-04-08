Es oficial: Edomex reduce a 15 días el trámite de cambio de nombre y aprueba trato preferente a adultos mayores

Durante el último mes, el Congreso del Estado de México (Edomex) aprobó una serie de reformas orientadas a fortalecer derechos civiles, agilizar trámites y atender problemáticas sociales. Entre los cambios más relevantes destaca la reducción del plazo para el trámite de cambio de nombre.

Según comunicó el Congreso mexiquense, el trámite ahora demorará la mitad de días que antes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cómo se modifica el trámite de cambio de nombre en el Edomex?

Ahora, el Consejo Dictaminador de la Dirección General del Registro Civil del Edomex tendrá un máximo de 15 días hábiles para resolver las solicitudes de modificación, cambio, ampliación o reducción del sustantivo propio registrado —nombre de pila— “por ser expuesto al ridículo o por el uso invariable y constante de otro diverso en su vida social y jurídica”.

Tras la aprobación de la LXII Legislatura mexiquense, el tiempo máximo para el trámite de cambio de nombre se reducirá considerablemente, ya que anteriormente el plazo era de 30 días hábiles.

La reforma, impulsada por la bancada de Morena, se enfoca en fortalecer los derechos civiles de la población, facilitando un trámite que anteriormente podía resultar largo y burocrático. De esta manera se simplificará el proceso y las personas que soliciten el cambio en su nombre de pila podrán completar el trámite de una manera más ágil.

¿Qué beneficios tendrán los adultos mayores con las nuevas reformas?

Otro eje central de las modificaciones legislativas es la atención a las personas adultas mayores, un sector que en el Edomex suma alrededor de 2.3 millones de habitantes. A partir de esta reforma, se establece que deberán recibir atención preferente, digna y expedita en todos los trámites, servicios y procedimientos ofrecidos por dependencias estatales, ayuntamientos y organismos auxiliares.

Esta medida busca eliminar barreras administrativas y garantizar un acceso más justo a los servicios públicos, especialmente para un grupo que suele enfrentar mayores dificultades en gestiones gubernamentales.

¿Qué otras reformas aprobó el Congreso del Estado de México?

Además, el Congreso mexiquense avaló otras reformas que incluyen la aprobación de la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial en los servicios públicos digitales y reformas para combatir la violencia contra las mujeres.

También se trataron medidas para proteger el medio ambiente, reducir adeudos de municipios por el servicio de luz eléctrica, fortalecer los derechos civiles de la población e impulsar el gobierno digital.