Adiós al huachicoleo de agua en Edomex: la iniciativa en Diputados que busca acabar con el problema del suministro en el estado

El Congreso del Estado de México analiza una nueva Ley de Aguas para erradicar el robo de suministro y garantizar el acceso equitativo. La iniciativa busca frenar el desabasto que afecta a miles de familias mexiquenses en 2026.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, presidida por la diputada Miriam Silva Mata, impulsa este proyecto legislativo en coordinación con la Secretaría del Agua estatal. La reforma propone tipificar nuevos delitos para sancionar penalmente el "huachicoleo" de agua, profesionalizar los organismos municipales y asegurar que el costo del acceso no devore hasta el 20% de los ingresos familiares, como ocurre actualmente en municipios como Ecatepec.

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¿Qué propone la nueva Ley de Aguas para el Estado de México?

La propuesta del Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM) establece que el suministro de agua debe ser un derecho humano materializado y no una "falacia" administrativa. El proyecto busca transitar de la gestión de "infraestructura gris" a un modelo de justicia hídrica integral.

Los puntos clave de la reforma incluyen:

Castigo al robo: Sanciones penales severas contra el huachicoleo de agua en tomas clandestinas.

Sanciones penales severas contra el huachicoleo de agua en tomas clandestinas. Mínimo vital: Obligación del Estado de garantizar acceso digno, suficiente y salubre.

Obligación del Estado de garantizar acceso digno, suficiente y salubre. Justicia Hídrica: Prioridad de abasto en zonas rurales y urbanas marginadas sobre intereses comerciales.

Prioridad de abasto en zonas rurales y urbanas marginadas sobre intereses comerciales. Regulación de Tandeo: Mecanismos para eliminar la entrega de agua una vez por semana o al mes.

📰 Recalca GPPVEM necesidad de una nueva Ley de Aguas para el Edomex



➡️La diputada @miriamsilvamata y el legislador @pepecouttolenc, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario del #PVEM (GPPVEM), respectivamente, se pronunciaron a favor de impulsar una legislación que… pic.twitter.com/qt1PsHKELr — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) April 7, 2026

¿Qué cambios se buscan con esta Ley de Aguas en Edomex?

La Secretaría del Agua del Estado de México proyecta un fortalecimiento institucional para que los ayuntamientos dejen de depender exclusivamente de la perforación de pozos. La nueva normativa obligará a una planeación territorial sustentable y al cuidado estricto de los acuíferos en el Valle de Toluca y el Valle de México.

Acciones obligatorias para organismos municipales:

Profesionalizar a los operadores de agua para evitar la gestión deficiente del recurso.

a los operadores de agua para evitar la gestión deficiente del recurso. Implementar tecnologías de tratamiento de aguas residuales y captación de lluvia.

tecnologías de tratamiento de aguas residuales y captación de lluvia. Transparentar el padrón de beneficiarios para evitar la explotación inequitativa por terceros.

el padrón de beneficiarios para evitar la explotación inequitativa por terceros. Garantizar la asequibilidad del servicio para que ninguna familia destine una quinta parte de su salario al suministro.

¿Cuáles son los requisitos para denunciar el huachicoleo de agua en Edomex?

Con la nueva legislación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tendrá facultades específicas para actuar contra quienes lucran con el robo del suministro. Los ciudadanos podrán utilizar el marco legal para defender su derecho mediante instrumentos jurídicos ya probados en la entidad, como por ejemplo:

Promover amparos colectivos ante el Poder Judicial del Estado de México , similares a los 17 ya ganados en Ecatepec.

amparos colectivos ante el , similares a los 17 ya ganados en Ecatepec. Denunciar tomas clandestinas y venta ilegal de agua por pipas no autorizadas.

tomas clandestinas y venta ilegal de agua por pipas no autorizadas. Exigir el cumplimiento del Acuerdo de Escazú para la participación social en decisiones hídricas.

El Congreso mexiquense prevé dictaminar la ley durante el presente periodo ordinario de 2026.

Finalmente, investigadores de la UNAM y la UAEMéx advierten que la crisis hídrica no se resuelve solo extrayendo más líquido, sino mejorando la calidad del recurso disponible. La nueva ley busca que cada gota cumpla con estándares de salubridad, eliminando contaminantes desde el hogar y la industria para asegurar un futuro sostenible en el Edomex.