SIP exige búsqueda inmediata de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Luego de que se diera a conocer que la periodista y directora del portal Pulso Informativo del Sureste, Roxana Guzmán, fue secuestrada por un grupo de hombres armados en Veracruz, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en el que exigió a las autoridades estatales desplegar un fuerte operativo para localizar a la reportera.

A través de un breve comunicado emitido vía redes sociales, la SIP pidió a las autoridades “desplegar todos los recursos para su búsqueda inmediata, garantizar su aparición con vida y enjuiciar a los responsables”, esto a cerca de 24 horas de que se reportara el secuestro de la periodista.

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¿Qué se sabe del caso Roxana Guzmán?

Es importante mencionar que fue este mismo martes 2 de junio, que se dio a conocer el secuestro de Roxana Guzmán, hechos que ocurrieron en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz.

A través de imágenes y videos compartidos vía redes sociales, se mostró el momento en el que al menos tres sujetos armados irrumpieron en el hogar de la víctima, esto mientras Roxana Guzmán se encontraba al interior de su domicilio junto a sus queridos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz explicó que mantiene un operativo de búsqueda tras el reporte sobre la privación de la libertad de la comunicadora.

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