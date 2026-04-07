Hay tiempo hasta mayo: Costco lanzó en Querétaro y todo México su nueva cuponera Descuentos Exclusivos

Costco México acaba de renovar sus ofertas para todos sus socios. Desde este 6 de abril, la nueva cuponera de "Descuentos Exclusivos" ya está operando en las sucursales de Querétaro y el resto del país. Tienes hasta el domingo 3 de mayo para aprovechar las rebajas. No se trata solo de comida; esta vez los descuentos más fuertes se concentran en electrónica de gama alta y equipo para ejercicio. Los ahorros llegan hasta los 9 mil pesos en productos seleccionados.

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¿Cuáles son las mejores ofertas en tecnología de la nueva cuponera Costco?

La sección de electrónica domina las promociones de este mes. Si buscas renovar tu sala o tu equipo de trabajo, hay opciones con descuentos directos al precio de etiqueta. Las pantallas gigantes y las computadoras para gaming son las protagonistas de abril y mayo.

Estas son las rebajas más destacadas:



Laptop MSI Cyborg A15: Tiene 9 mil pesos de descuento. Viene con 16 GB de RAM y un disco duro sólido de 1 TB.

Tiene 9 mil pesos de descuento. Viene con 16 GB de RAM y un disco duro sólido de 1 TB. Samsung Crystal Smart TV: El modelo de 85 pulgadas bajó 6 mil pesos su precio original.

El modelo de 85 pulgadas bajó 6 mil pesos su precio original. Audífonos JBL Junior 320: Versión Bluetooth en varios colores con 150 pesos de ahorro.

Versión Bluetooth en varios colores con 150 pesos de ahorro. Caminadora NordicTrack: Para quienes buscan armar su gimnasio en casa, tiene 7 mil pesos de descuento.

¿Qué promociones hay para el hogar y el cuidado de las mascotas?

El ahorro también llegó a los departamentos de limpieza y despensa básica. Costco incluyó productos de uso diario con porcentajes de descuento directo en el paquete. Para los dueños de perros, hay una oportunidad de surtir alimento de gran volumen a un costo menor al habitual.

Destacan los siguientes beneficios:



Cocina: La batidora de pedestal KitchenAid de 5.6 litros tiene mil 800 pesos de descuento.

La batidora de pedestal KitchenAid de 5.6 litros tiene mil 800 pesos de descuento. Mascotas: El bulto de Dog Chow para adulto de 18 kg tiene un 25% de rebaja.

El bulto de Dog Chow para adulto de 18 kg tiene un 25% de rebaja. Limpieza: Suavizante Downy Aquaterra de 8.5 litros y pañuelos Kleenex (8 piezas) al 25% de descuento.

Suavizante Downy Aquaterra de 8.5 litros y pañuelos Kleenex (8 piezas) al 25% de descuento. Joyas: Un dije de corazón en oro de 14k bajó mil 200 pesos su valor.

¿Cómo aprovechar estos descuentos en las tiendas de Querétaro y México?

Los precios especiales de "Descuentos Exclusivos" se aplican automáticamente al presentar tu membresía vigente en caja. También puedes comprar a través de la aplicación o el sitio web oficial, aunque algunos productos de volumen grande pueden tener costos de envío adicionales. La cuponera es válida en todas las unidades físicas del país.

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