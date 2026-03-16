Cablebús en Morelos: revelan los municipios que conectará el nuevo proyecto

El proyecto del Cablebús en Morelos comienza a tomar forma como una alternativa para mejorar el transporte en la zona metropolitana del estado. Autoridades de movilidad confirmaron que la iniciativa contempla conectar distintos municipios con un sistema de teleférico urbano que permita ampliar la cobertura del transporte público y facilitar los desplazamientos diarios. La propuesta surge ante la necesidad de ofrecer nuevas opciones de traslado y atender zonas que hoy carecen de conexiones eficientes.

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¿Cuáles son los municipios que podrían tener Cablebús en Morelos?

El coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo, explicó que la primera fase del proyecto se enfoca en cuatro municipios de la zona metropolitana.



Cuernavaca

Temixco

Emiliano Zapata

Xochitepec

El objetivo consiste en crear rutas que funcionen como complemento del transporte público actual. Estas líneas permitirían acercar a la población a puntos donde ya existe infraestructura de movilidad, lo que facilitaría la conexión con otros servicios de transporte.

Por ahora, Tepoztlán no forma parte del plan inicial, aunque las autoridades mantienen abierta la posibilidad de analizar nuevas rutas en el futuro.

Cablebús en Morelos|Twitter/@MICablebusCDMX

Estudios y financiamiento para hacer realidad el proyecto

Antes de definir la construcción del sistema, el gobierno estatal iniciará estudios de factibilidad que analizarán distintos aspectos técnicos y económicos. Estas evaluaciones permitirán determinar qué tipo de infraestructura resultará necesaria y cuál será el costo total del proyecto.

Entre los puntos que se revisarán destacan:



Condiciones del trazo de las rutas

Infraestructura requerida para estaciones y torres

Inversión necesaria para su desarrollo

Una vez que exista un plan de trabajo completo, las autoridades evaluarán las posibles fuentes de financiamiento para impulsar el proyecto.

Qué es el Cablebús y cómo funciona este transporte aéreo

El Cablebús es un sistema de transporte público que utiliza cabinas suspendidas en cables para trasladar pasajeros por el aire. Las cabinas avanzan de forma continua a lo largo de una línea sostenida por torres metálicas, lo que permite mantener un flujo constante de usuarios sin las esperas habituales del transporte terrestre.

Entre sus principales características destacan:



Cabinas cerradas con espacio para entre 8 y 10 pasajeros.

Sistema de cables y torres que sostiene el recorrido aéreo.

Operación eléctrica, lo que reduce casi por completo las emisiones contaminantes.

Movimiento constante, con velocidades aproximadas de entre 20 y 25 km/h.

Un sistema de transporte que busca reducir tiempos de traslado

Los promotores de la iniciativa señalan que el Cablebús puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la movilidad en zonas urbanas con tráfico intenso o con dificultades geográficas.

Este tipo de transporte funciona mediante cabinas suspendidas en cables que recorren una ruta aérea. Su operación eléctrica reduce prácticamente a cero las emisiones contaminantes durante el servicio.

Además, el proyecto contempla que las estaciones puedan ubicarse cerca de lugares con alta demanda de desplazamientos diarios, como hospitales, escuelas, mercados y zonas de conexión con otros transportes.

La intención consiste en facilitar los recorridos intermunicipales y disminuir los tiempos de traslado de miles de personas en la zona metropolitana de Morelos.

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