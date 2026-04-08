Es oficial: Querétaro multará a todos los vehículos en los que algún pasajero viaje consumiendo alcohol

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de Querétaro tiene una disposición que pocos conductores conocen, y que ya genera polémica. Los vehículos cuyo pasajero viaje consumiendo alcohol en plena circulación enfrentan consecuencias legales directas, y el monto de la Querétaro multa es más severo de lo que muchos esperan.

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La multa de casi 4 mil pesos que deberás pagar en Querétaro si un pasajero consume alcohol

El artículo 27 del reglamento lo establece con claridad: está prohibido para los pasajeros ingerir bebidas alcohólicas dentro de un vehículo en movimiento. La sanción no recae únicamente sobre quien consume alcohol, sino también sobre el conductor que lo permite.

La multa va de 20 a 30 UMAs, equivalente a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos, según el valor vigente de la UMA (117.31 pesos). No es una advertencia: es una penalización económica real que aplica desde el primer incidente.

Además del golpe al bolsillo, el conductor acumula una pérdida de 3 puntos en su licencia de manejo. Para quienes ya acumulan infracciones previas, esta sanción puede acercarlos a la suspensión definitiva del documento.

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¿A quién afecta y qué debes saber antes de subirte?

La norma aplica a los vehículos de fracción III, categoría que incluye automóviles particulares de uso cotidiano. Eso significa que cualquier persona que suba a tu coche con una bebida alcohólica en mano te pone en riesgo directo ante las autoridades.

No importa si el conductor no consume: si algún pasajero viaja consumiendo alcohol, el responsable legal del vehículo responde ante la infracción. La responsabilidad es del conductor, no solo del pasajero.

Conocer esta regla es la diferencia entre una salida sin problemas y una multa que impacta tu economía y tu historial vial. Querétaro ya lo oficializó: consumir alcohol en vehículos en movimiento tiene precio, y no es menor.