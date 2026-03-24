De Morelos a Guerrero; precios de las casetas de la Autopista del Sol este 2026

La Autopista del Sol es una de las vialidades más importantes para la movilidad de las personas en nuestro país y en especial para los habitantes de Morelos y Guerrero, pues gracias a esta vía una familia puede ir desde la Ciudad de México (CDMX) a Acapulco en menos de cinco horas en auto contemplando el pago de casetas.

Desde inicios de este 2026 y por motivos del ajuste del valor de la UMA, las autopistas y carreteras privadas y federales de México sufrieron una actualización en su monto, por lo cual a continuación te daremos a conocer el precio de las casetas que se encuentran dentro de la Autopista del Sol.

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Las casetas más caras de México y de qué autopistas son Algunas casetas de México cobran cerca de los mil pesos pesos por autos y más de 350 para motociclistas; conoce cuáles son las cinco más caras en 2025. 21 agosto, 2025

Lista de precios en las casetas de la Autopista del Sol

Según la tarifa completa de las casetas de la Autopista del Sol, en el tramo que va de Cuernavaca a Acapulco el costo total es de 640 pesos para autos, 319 para motociclistas, así como mil 041 para los autobuses.

El desglose final por tramos es el siguiente:

Cuernavaca - Alpuyeca: 65 pesos

Cuernavaca - Puente de Ixtla: 95 pesos

Puente de Ixtla - Paso Morelos: 76 pesos

Paso Morelos - Chilpancingo: 120 pesos

Chilpancingo - Tierra Colorada: 182 pesos

Tierra Colorada - Acapulco: 163 pesos

Es importante mencionar que estos precios son única y exclusivamente para los automovilistas, por lo cual los costos podrían variar dependiendo de si se va en moto o camión de pasajeros.

¿Por qué zonas pasa la Autopista del Sol?

Al ser la autopista que se encarga de conectar a los estados de Morelos y Guerrero de manera directa, éste tramo vial pasa por las zonas de Alpuyeca, Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta.

Actualmente Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) no cobra por caseta individual fija, sino por tramos recorridos y distancia dentro de la autopista, por lo cual los costos pueden ser fijos dependiendo los tramos viales que se utilicen.

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