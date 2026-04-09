CURP Biométrica en Jalisco: este es el único módulo autorizado para realizar el trámite en 2026

El nuevo documento oficial en México ya tiene módulos definidos y requisitos claros; aquí te explicamos dónde tramitar la CURP biométrica en Jalisco, cuánto cuesta y qué necesitas llevar para evitar contratiempos.

La implementación de la CURP biométrica en México avanza y muy pronto se convertirá en un documento indispensable para realizar trámites importantes. Por esta razón, si vives en Jalisco, es necesario que ubiques el módulo autorizado para obtener este documento, que integrará datos como huellas dactilares, iris y fotografía, con el objetivo de fortalecer la seguridad y evitar suplantación de identidad.

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¿Qué es la CURP biométrica y para qué servirá?

La nueva CURP biométrica será una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que incluirá datos biométricos únicos de cada ciudadano.

De acuerdo con el Gobierno de México, este documento busca evitar el robo de identidad, unificar bases de datos oficiales, servir como identificación oficial complementaria y facilitar trámites gubernamentales y bancarios.

💳⚠️ Ojo con tu dinero: bancos podrían pedir CURP biométrica para ciertos trámites en 2026https://t.co/8hxhYlXKy7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 23, 2026

¿Dónde tramitar la CURP biométrica 2026 en Guadalajara, Jalisco?

Si vives en Guadalajara, te contamos que la CURP biométrica se realiza en el módulo autorizado por la Renapo. En este caso se trata de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Jalisco. La dirección es la siguiente:

Av Alcalde 1855, Edif de Archivos, Sector Hidalgo Guadalajara, Jalisco. CP 44100

Tel (33) 3819-2456, 3819-2457 y 3819-2458

Debes presentarte con los siguientes documentos en original y copia:

Acta de nacimiento certificada

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP certificada

Comprobante de domicilio reciente

Es muy importante que sepas que el trámite es presencial y totalmente gratuito. ¡Evita caer en fraudes!

¿Dónde puedo certificar mi CURP en Jalisco?

Uno de los documentos que te pedirán cuando hagas el trámite de la nueva CURP será tu antigua CURP certificada. Esto se refiere a que debe de contar con la leyenda de validación de la Renapo en la esquina inferior izquierda. Si tu CURP no la tiene, no te preocupes, la puedes obtener en línea fácil y rápido en este ENLACE.

Simplemente descarga e imprime el documento. Si la CURP no aparece certificada, te recomendamos que acudas a las oficinas de Renapo de tu ciudad.