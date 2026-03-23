Ojo con tu dinero: Esto pasará si no presentas la CURP biométrica en los bancos

La CURP Biométrica 2026 es un documento de identificación personal que entró en vigor, a partir del 17 de julio de 2025 y, poco a poco, se está convirtiendo en un requisito indispensable para realizar trámites de salud, educativos, entre otros. Pero, ¿es obligatorio tener la nueva CURP para realizar movimientos en los bancos?

¿Está en riesgo tu dinero? Si todavía no cuentas con tu nueva CURP, en adn Noticias, te contamos qué tanta falta te hará cuando acudas a tu banco o necesites usar tu cuenta bancaria.

¿Qué pasa si no tramito mi CURP Biométrica?

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¿La CURP biométrica es necesaria para usar tus cuentas bancarias?

La implementación de la CURP Biométrica avanza en México y se planea que para julio de 2026, la mayoría de los mexicanos cuenten con este documento que vincula el código alfanumérico tradicional con datos físicos (huellas, iris, rostro) para crear una identificación oficial digital más segura.

Sin embargo, en marzo de 2026, la Asociación de Bancos de México (AMB) explicó que la CURP Biométrica aún no es un requisito indispensable que se le solicite a los tarjetahabientes.

Uno de los propósitos de la nueva CURP en México es fortalecer la identificación de las personas y reducir los fraudes financieros; sin embargo, la AMB es consciente de que actualmente su uso todavía no está generalizado entre los mexicanos y tampoco lo estará para todas las operaciones bancarias.

¿Cuándo te pedirán datos biométricos en tu banco?

En todo caso, la AMB señala que desde hace varios años, las instituciones financieras en el país están obligadas a solicitar datos biométricos a sus clientes, los cuáles se toman desde el momento de aperturar una cuenta bancaria. Asimismo, el organismo detalló que los bancos ya solicitan datos biométricos a sus clientes, pero únicamente, en ciertos casos específicos, principalmente cuando se trata de operaciones de alto monto.

Esta medida aplica cuando los clientes realizan operaciones que superen los 140 mil pesos. Los bancos suelen solicitar datos biométricos en estos casos con el objetivo de evitar prácticas como el lavado de dinero y fraudes financieros.

En cuanto a las transferencias electrónicas, aquellas que superen los 15 mil pesos, suelen solicitar validaciones extras, que pueden implicar datos biométricos como huellas digitales, iris o el rostro.

¿Cómo obtener la CURP biométrica?

Actualmente, los mexicanos pueden realizar el trámite de su CURP Biométrica en los módulos de la Renapo o del Registro Civil. Para obtener la nueva CURP es necesario seguir estos sencillos pasos:

Ingresa al sistema de Citas de la Renapo en este ENLACE

Elige la opción "Registro de datos biométricos para la CURP"

Elige entre los días y horarios disponibles

Confirma la cita y guarda el comprobante o código generado

El correo electrónico recibirá un archivo para imprimir y presentar el día de la cita

Recuerda que el trámite es gratuito y presencial.

¿Cuándo será obligatoria la CURP biométrica?

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CURP Biométrica entró en vigor julio de 2025; pero comenzó a implementarse a partir de febrero de 2026; sin embargo, el gobierno de México explicó que su uso en trámites se realizaría de manera gradual.

¿Cómo puedo descargar la CURP certificada gratis?

Uno de los pasos esenciales para acudir a realizar el trámite es descargar gratis tu CURP certificada; es decir, la que cuenta con la leyenda de validez de la Renapo. Para obtener este documento, solo sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial: www.gob.mx/curp

Busca tu CURP. Si conoces tu clave, selecciónala e ingrésala. De lo contrario, elige la opción "Datos Personales" y llena tu nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y estado.

Verifica la información: Haz clic en "Buscar". Aparecerán tus datos; revisa que sean correctos

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