Es oficial: Los Arcos de Querétaro cumplen 300 años y habrá un espectáculo nocturno histórico

El Acueducto de Querétaro cumple 300 años. Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1996, esta joya de la ingeniería virreinal dejó de ser una vía de abastecimiento de agua hace mucho para convertirse en el alma de la ciudad. Para conmemorar este aniversario histórico, el gobierno municipal anunció una inversión de 1.5 millones de pesos en un festejo masivo.

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¿Cuándo y cómo será la celebración de los 300 años del Acueducto de Querétaro?

La cita es el próximo sábado 25 de abril. A partir de las 18:00 horas, la Calzada de los Arcos se transformará en un corredor artístico. Se instalarán cinco escenarios donde habrá espectáculos al mismo tiempo, permitiendo que los asistentes caminen entre diferentes géneros musicales y propuestas culturales.

La oferta sonora para este aniversario incluye:



Música Folclórica y Regional: Con artistas como Gerardo Urquiza y Gabriela Bernal.

Con artistas como Gerardo Urquiza y Gabriela Bernal. Rock y Trova: Presentaciones de Juan Carreón y el grupo Materia Dispuesta.

Presentaciones de Juan Carreón y el grupo Materia Dispuesta. Electrónica y Variedad: Participaciones de Paulina Izquierdo, Grupo Antología y la Voz Gemela de Juan Gabriel.

El misterioso espectáculo de cierre: Luces y música

El momento más esperado ocurrirá a las 22:00 horas. Las autoridades de Querétaro han guardado bajo llave los detalles específicos, pero confirmaron que se trata de un espectáculo que combinará música y un despliegue de luces diseñado para resaltar la cantera de los 1,298 metros de longitud que tiene el monumento. Al ser un cierre "sorpresa", se espera que la tecnología lumínica juegue un papel central para celebrar la estructura que alcanza los 28.5 metros de altura.

Vialidad y logística: Lo que debes saber

Si planeas asistir o circular por la zona, toma en cuenta que habrá cierres parciales en la Calzada de los Arcos y calles aledañas. Según el reporte oficial, estos cierres durarán aproximadamente cinco horas, por lo que se estima que la afectación al tráfico sea mínima en comparación con la magnitud del evento.

Es una oportunidad única para ver el símbolo de Querétaro bajo una luz distinta. La recomendación es llegar temprano para elegir el escenario favorito y asegurar un buen lugar para el espectáculo final a las diez de la noche.