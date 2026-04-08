Confirmado en Querétaro: ya está en marcha el programa para regularizar venta de alcohol y esta es la fecha límite

El programa de regularización voluntaria de establecimientos comerciales que vendan bebidas alcohólicas inició formalmente en Querétaro. La medida abarca los 18 municipios y permite a los locatarios asistir a las oficinas municipales a tramitar su licencia de venta, almacenaje y porteo de alcohol.

La medida ofrece facilidades a los comerciantes de Querétaro para que puedan ponerse en regla, pero hay una fecha límite para realizar el trámite.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Cuál es la fecha límite para regularizar la venta de alcohol en Querétaro

El programa de regularización voluntaria de venta de bebidas alcohólicas en locales comerciales de Querétaro tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre, según un acuerdo publicado en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.

La medida oficial permitirá que los locatarios acudan a las oficinas municipales a tramitar su licencia de venta, almacenaje, porteo y consumo de alcohol en sus comercios, una novedad si se tiene en cuenta que anteriormente el proceso solo se podía realizar en oficinas de la Secretaría de Gobierno (Segob).

El secretario de Estado, Eric Gudiño, comenzó a fines de 2025 a crear convenios con gobiernos municipales para avanzar en esta estrategia, de manera que los 18 municipios de Querétaro destinaran un área específica en sus oficinas para el trámite de licencias de alcohol.

¿Cuáles serán las facilidades para los comerciantes que se pongan en regla?

Según lo comunicado, el programa prevé facilidades administrativas a los comerciantes de bebidas alcohólicas en caso de que carezcan de uno o más requisitos para obtener el permiso.

Asimismo, se espera que el nuevo esquema reduzca las cargas operativas para los funcionarios y fomente el cumplimiento voluntario en el trámite, incrementando la recaudación.

“Resulta necesario implementar mecanismos que promuevan la regularización administrativa de los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, a fin de fortalecer el cumplimiento del marco normativo aplicable, brindar certeza jurídica a los particulares y facilitar la integración de dichos establecimientos a la economía formal”, indicó la secretaría en el acuerdo.

Cómo acceder a las facilidades

Los establecimientos de Querétaro que tengan interés en acceder a las facilidades deben presentar una solicitud de acceso en la que manifiesten su voluntad de ponerse en regla, junto con otros documentos.

En el caso de que algún local carezca de alguno de estos documentos, la Segob podría cambiar los requerimientos o emitir las licencias igualmente. No obstante, es preciso aclarar que el programa no eximirá el cumplimento de los comercios con otros trámites, como el Visto Bueno de Protección Civil, las licencias de funcionamiento u otros trámites federales.