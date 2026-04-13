Es oficial: Nuevo León aplicará esta multa por circular con licencia vencida

Manejar con la licencia vencida en Nuevo León ya tiene un costo oficial para 2026, y no es menor. Lo que muchos conductores del estado desconocen es que esta infracción no solo vacía el bolsillo con una multa de miles de pesos: en ciertas situaciones, también deja el auto en el corralón.

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¿De cuánto dinero es la multa por manejar con licencia vencida en Nuevo León?

El Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey cataloga esta conducta como falta administrativa. La multa oscila entre 10 y 15 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Con el valor de la UMA 2026 en 117.31 pesos, el conductor infractor enfrenta un cobro de entre 1,173.10 y 1,759.65 pesos. El rango final depende del criterio del oficial de turno.

El artículo 9 del reglamento municipal es claro: circular sin licencia o con licencia vencida constituye una infracción sancionable de forma inmediata. No existe distinción entre olvidarla en casa o tenerla caducada.

Suspenden el pago de multa y parquimetro en CDMX hasta nuevo aviso|Getty Images

¿Cuándo pueden quitarte el auto en Nuevo León?

La multa económica no es el único riesgo. El vehículo queda sujeto a retención cuando la infracción se combina con otras faltas simultáneas.

Las situaciones que disparan la retención del auto incluyen conducir siendo menor de edad sin permiso, carecer de tarjeta de circulación vigente, o circular bajo efectos de alcohol o drogas. Un accidente también activa esta medida de inmediato.

¿Qué documentos son obligatorios en Nuevo León para todos los conductores?

La ley de tránsito de Monterrey exige que el conductor porte tres documentos básicos además de la licencia vigente. Estos son: tarjeta de circulación vigente, póliza de seguro activa y placas con calcomanía de refrendo.

Si una autoridad te detiene, mantén la calma y solicita tiempo para que alguien con licencia vigente retire el vehículo. Si aplican la multa, verifica que el oficial registre correctamente la causa de la infracción.