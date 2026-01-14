Multas de tránsito con peligro de corralón: Las infracciones más temidas en CDMX 2026

Circular por CDMX implica responsabilidades que van más allá de conocer las vialidades. Las multas de tránsito en CDMX 2026 representan sanciones económicas considerables, y ciertas infracciones que ameritan corralón pueden complicar aún más la situación de cualquier conductor que no respete el reglamento correspondiente.

Conocer qué faltas llevan tu vehículo al depósito vehicular te permite evitar sorpresas desagradables y gastos innecesarios. A continuación, conoce las infracciones más graves, los montos que debes pagar y los costos adicionales asociados al retiro de tu carro del corralón oficial de CDMX.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las multas de tránsito que pueden llevar a tu carro al corralón en CDMX

Las infracciones de circulación representan las causas más frecuentes de corralón, pues afectan seguridad y orden vial. Acciones como invadir carriles exclusivos, conducir sin documentos vigentes o circular bajo influencias prohibidas activan sanciones, penalizaciones y traslado del automóvil a depósitos.

El estacionamiento indebido también genera remisión al corralón, debido a obstrucciones y riesgos peatonales. Colocar el auto en banquetas, rampas, hidrantes, accesos de emergencia o parquímetros vencidos viola normas básicas y provoca retiro mediante grúa autorizada por la autoridad vial.

Multas y montos que pueden derivar en corralón

Invadir carriles exclusivos de transporte público o ciclovías: entre 4,692 y más de 7,000 pesos

Usar dispositivos para ocultar o alterar placas: hasta cerca de 6,000 pesos

Circular sin seguro vigente: hasta 4,700 pesos

No portar licencia o tarjeta de circulación, o incumplir Hoy No Circula: más de 3,500 pesos

Exceso de velocidad grave: más de 2,300 pesos

Faltas de respeto a la autoridad vial: casi 3,500 pesos

Las multas de tránsito que pueden hacer que tu carro termine en corralón.|Getty Images

Costos por grúa y retiro del vehículo del corralón

Cuando un vehículo llega al corralón, el propietario cubre varios conceptos obligatorios antes de retirarlo. La autoridad exige el pago de la multa correspondiente, el servicio de arrastre y las tarifas de resguardo diario, que determinan el costo del proceso.

El servicio de grúa presenta tarifas definidas según el peso del automóvil. Para unidades de hasta tres punto cinco toneladas, el arrastre cuesta 963 pesos, mientras que vehículos mayores pagan 1,920 pesos, cifra independiente de la multa aplicada correspondiente vigente.

El almacenaje diario mantiene una cuota fija de 100 pesos por día en depósitos vehiculares. Para liberar el coche, la persona presenta identificación, tarjeta de circulación y comprobantes de pago, tras verificar adeudos y completar el trámite ante la autoridad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

