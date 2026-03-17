Pemex confirma 5 muertos tras incendio en refinería Dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la muerte de cinco personas tras el incendio registrado en las inmediaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. La paraestatal atribuyó el siniestro al desborde de aguas aceitosas provocado por lluvias.

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"Pemex confirmó que, debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación", indicó en un comunicado.

📍Pemex mantiene atención al incidente ocurrido al exterior de la Refinería Olmeca.



Comunicado nacional: https://t.co/v2tzky7Vez pic.twitter.com/YbZJoBqRlg — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 17, 2026

"Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex", agregó..

La empresa expresó sus condolencias a familiares y amigos, asegurando que se brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas para garantizar que reciban los cuidados médicos necesarios.

Aseveró que la situación se encuentra totalmente controlada y no representa un riesgo para la población civil ni para las y los trabajadores de la refinería.

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