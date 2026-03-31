Es oficial en Querétaro: conductores podrán recibir esta multa aún si llevan colocado su cinturón de seguridad

Una nueva obligación legal pone en alerta a los conductores en Querétaro. No basta con abrocharse el cinturón propio: la ley exige algo más, y quienes lo ignoren podrán recibir una multa sin importar que lleven colocado su cinturón de seguridad.

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Lo que dice la ley y por qué te puede costar hasta 10 UMA's

El Artículo 28, Fracción XV del Reglamento de la Movilidad y el Transporte de Querétaro es claro: el conductor es responsable de que todos los pasajeros usen correctamente el cinturón. Si alguno viaja sin él, la infracción recae sobre quien maneja.

Eso significa que aún si llevas colocado tu propio cinturón, puedes recibir multa. La norma no distingue: si tu copiloto o cualquier pasajero no lo porta bien, tú respondes ante la autoridad.

La sanción va de 5 a 10 UMAs, lo que equivale entre 586 y 1,173 pesos. Además, el infractor pierde 1 punto de su licencia de conducir.

La única excepción que reconoce el reglamento aplica a los vehículos de emergencia. Para el resto de los conductores en Querétaro, la responsabilidad es total y no admite argumentos.

La multa para quienes omitan el uso del cinturón de seguridad se calcula entre 10 y 30 veces el valor de una UMA.|Getty Images

¿Cómo evitar esta multa antes de arrancar el motor?

Antes de mover el vehículo, verifica que cada pasajero lleve el cinturón correctamente abrochado. Un segundo de revisión puede ahorrarte una sanción innecesaria.

Estos son los puntos clave para no caer en la infracción:

Colócate tu propio cinturón antes de encender el auto

antes de encender el auto Pide a todos tus pasajeros que se abrochen el cinturón correctamente

que se abrochen el cinturón correctamente No arranques hasta confirmar que nadie viaja sin él

hasta confirmar que nadie viaja sin él Recuerda que los menores deben usar el sistema de retención adecuado a su edad y talla

La norma ya está vigente y aplicable en el estado. Conocerla no es opcional: es lo que separa una salida tranquila de una multa que nadie espera.