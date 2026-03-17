El orgullo de Jalisco: la reciente inauguración que consagra a Zapopan como el único municipio del estado

Zapopan inauguró el nuevo Hospitalito Sur en la colonia Sendas de Tepeyac y convierte al municipio de Jalisco en el único a nivel nacional en operar dos hospitales públicos con recursos propios.

Según las proyecciones, el nuevo nosocomio tendrá la capacidad de atender hasta 63 mil habitantes del Sur y su área de cobertura será de 170 colonias.

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Los servicios del Hospitalito Sur de Zapopan

El Hospitalito cuenta con consulta externa, imageonología (tomografía y rayos x), sala de urgencias de adultos y pediatría, laboratorio y dos quirófanos, entre otros servicios.

Además, se construyó un colector de aguas pluviales para aprovechar el líquido, una noticia favorable para Jalisco en medio de un contexto complejo por la situación del agua a nivel generalizado.

A su vez, la puesta en funcionamiento del Hospitalito Sur demandó una inversión cercana a los 285 millones de pesos, informaron las autoridades.

Una gran noticia para la salud de las familias zapopanas. 🏥



Con la inauguración del Hospitalito Sur, se fortalece la atención médica y se amplían los servicios de salud para cientos de colonias. https://t.co/ee8uM0lMZt — Salvador Zamora (@SalvadorZamoraZ) March 11, 2026

Anteriormente, este espacio funcionaba como Unidad Deportiva, pero se optó por readaptarlo debido al estado en el que se encontraba y convertirlo en un Hospitalito, explicó el director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, Ismael Jáuregui Castañeda.

El funcionario subrayó además que con la rehabilitación de las avenidas Manuel J. Clouthier y Copérnico, así como las obras en Guadalupe y la conexión de Tepeyac con Periférico, el Hospitalito cuenta con “conectividad rápida”.

“Este hospital tiene una conectividad impresionante para poder llegar a cualquier rincón del lado de Zapopan de manera rápida y eficiente. Nos llevó también a mejorar toda la avenida Moctezuma, el crucero seguro y la calle Hidalgo, con un soterramiento de infraestructura y una renovación completamente de su infraestructura, así como cruceros accesibles y seguros”, agregó Jáuregui Castañeda.

Por su parte, Miguel Ochoa Plasencia, director general del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios Médicos de Salud de Zapopan, sostuvo que este espacio permitirá desahogar las atenciones en la Cruz Verde Las Águilas.

Crece la inversión en salud en Zapopan

Ochoa Plasencia destacó el impulso del alcalde Juan José Frangie en la ampliación de la cobertura médica del Sur del municipio. El Hospitalito Sur es uno de los dos mil 200 compromisos que hizo el presidente municipal durante su campaña de reelección en 2024.

En tanto, Frangie dijo que el Hospitalito Sur es uno de los mayores legados que su gestión dejará en la ciudad y resaltó que en los últimos 7 años se han invertido siete mil millones de pesos en el Hospitalito, además de disponer de mil 200 mdp para el sector salud, el más alto en la historia del municipio.

“Tenemos que pensar no sólo en el presente, sino en el futuro de la ciudad, esa es una de las ventajas de continuidad en los gobiernos. Creemos que la salud no es un gasto, sino una inversión a futuro. Hoy atendemos la zona sur de Zapopan con una inversión histórica para infraestructura, espacios públicos, centros comunitarios y ahora contará con servicios de salud de primera calidad”, dijo al respecto.

En el mismo sentido, el Gobernador Pablo Lemus destacó la continuidad de los gobiernos en Zapopan como un aspecto fundamental para que esta ciudad de Jalisco construyera su segundo Hospitalito. “Hicimos una inversión a largo plazo y ha dado una transformación importante del municipio. Hace 79 años inició este proyecto que se creó para ayudar a la sociedad en materia de salud y aquel Hospitalito fue creciendo y dando más servicios”.