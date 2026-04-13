Localizan con vida a Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco y a su padre

Tras horas de incertidumbre y un fuerte despliegue de seguridad, el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre fueron localizados con vida, confirmó el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. El caso activó un operativo conjunto con más de 500 elementos federales y estatales.

La noticia fue dada a conocer este lunes, luego de que autoridades intensificaran la búsqueda en distintas zonas de Guerrero. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ambos se encuentran a salvo.

Tras un operativo federal coordinado, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 13, 2026

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Harfuch informó sobre operativo para hallar al alcalde de Taxco y a su padre

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que la localización de Juan Andrés Vega Carranza y su padre, Juan Vega Arredondo, fue resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Defensa, la Semar, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de México, en conjunto con autoridades de Guerrero y el Estado de México.

Según lo informado, en el despliegue participaron más de 500 elementos, quienes realizaron labores de búsqueda en puntos estratégicos tras perder contacto con el edil. La movilización incluyó patrullajes, revisión de caminos y trabajos de inteligencia.

Harfuch destacó que ambos fueron encontrados con vida, lo que calificó como un resultado positivo del operativo. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles responsables ni si hubo detenidos relacionados con el caso.

¿Qué le pasó al alcalde de Taxco, Guerrero?

La desaparición del alcalde de Taxco ocurrió luego de que se reportara la pérdida de comunicación con su padre, el sábado 11 de abril. De acuerdo con datos preliminares, el doctor y padre del alcalde fue interceptado por un comando armado, mientras circulaba en su vehículo en la carretera federal hacia Cuernavaca, a la altura de Los Pocitos.

Dos días después, este lunes 13 de abril, se reportó la desaparición del alcalde de Taxco, quien permaneció privado de su libertad por algunas horas.

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