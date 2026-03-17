Que no abusen; el límite de horas extras legal en México y cómo se deben pagar este 2026

Desde el pasado 18 de febrero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer una serie de cambios en materia de las horas extras en México, con lo cual se reformó el máximo de tiempo laboral que pueden cubrir los trabajadores a la semana, así como un nuevo esquema de pago por el “trabajo demás”.

Fue a través un comunicado publicado por el mismo Gobierno de México, que se dio a conocer que a diferencia de años anteriores en donde las horas extras podían pasar la barrera de las 49 horas extraordinarias, a partir de la nueva reforma se modificaron las normativas en favor de los trabajadores.

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¿Cuál es el límite de horas extras a la semana en México?

De acuerdo con lo mencionado en la reforma, los trabajadores podrán acceder a las horas extra de la siguiente manera en relación al tiempo y pago:

12 horas extras en México pagadas al doble

4 horas extras pagadas al triple

Sin posibilidad de exceder el máximo antes mencionado

Se comenzará a contabilizar el pago extra a partir de la hora 41 a la semana



Se mencionó que con esta modificación a las leyes de nuestro país, se pasa a un régimen sin límite efectivo a un tope máximo de 56 horas semanales de trabajo, lo cual deriva en un máximo de 16 horas extras a la semana en México.

¿Cómo calcular el pago de horas extra en México?

Vale la pena mencionar que para calcular el monto correspondiente por horas extras trabajadas en nuestro país, las y los trabajadores deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

Saca cuánto ganas al día con base en tu salario neto

Divide esa cantidad por las horas extras trabajadas a la semana o al día

El resultado que salga lo deberás multiplicar por 2 o por 3 según sea el caso de las horas trabajadas (si se paga al doble o al triple el día)

¿Dónde denunciar en caso de que no me paguen horas extras?

Para denunciar los casos en donde los trabajos no paguen las horas extras correspondientes en nuestro país, las y los mexicanos se pueden acercar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), en el cual podrás emitir las denuncias necesarias en México.

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