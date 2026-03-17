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Nuevo frente frío y evento norte congelarán a México hoy 17 de marzo

¡Abrígate bien! El frío estará de vuelta en México y estará acompañado de ráfagas de viento y lluvias por el evento norte.

Frente frío y evento norte provocarán bajas temperatura hoy 17 de marzo
La Conagua alertó de bajas temperaturas en la mayoría del país por el frente frío número 41 y el fenómeno evento norte.|@conagua_clima | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Hoy martes 17 de marzo, la gran parte del territorio nacional registrará un descenso en la temperatura a consecuencia del fenómeno evento norte y el frente frío número 41, de acuerdo con las autoridades climáticas.

El evento norte se caracteriza por vientos intensos provocado por el paso de frentes fríos y masas de aire ártico. El fenómeno ocasiona que el termómetro baje rápidamente, así como vientos fuertes que suelen ser peligrosos.

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¿En dónde lloverá hoy martes 17 de marzo?

El frente frío número 41 y su masa de aire provocarán lluvias intensas en estados como:

  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Estado de México
  • Morelos
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Por otra parte, el evento norte ocasionará frío, oleaje elevado y fuertes vientos en estados como:

  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Golfo de Tehuantepec
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Lugares específicos que afectará el evento norte

  • Bahía Sur Veracruz-ASIPONA
  • Alvarado-Wunder Ground
  • Cap.Tecolutla-SEMAR
  • E.I.O. Tampico-SEMAR
  • Antón Lizardo-SEMAR
  • Heroica-TNG-HPH
  • Laguna Verde-SEMAR
  • Xalapa Sefiplan/Geografía-PC Xalapa
  • Isla Lobos-SEMAR
  • Capitanía Alvarado-SEMAR

¿Cuál será el clima para este martes en la CDMX y el Edomex?

El clima para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) será frío y medio nublado en el sur, con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas exactamente en alcaldías como Tlalpan y Milpa Alta y municipios como Tejupilco, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Chimalhuacán y Amecameca.

Hay alerta de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de la CDMX (Ajusco) y en zonas montañosas del Edomex (Nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztaccíhuatl). Las rachas de viento serán de 20 a 35 Km/h y se presentarán en las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta, además de las regiones de Tejupilco e Ixtapan de la Sal.

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