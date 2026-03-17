Nuevo frente frío y evento norte congelarán a México hoy 17 de marzo
¡Abrígate bien! El frío estará de vuelta en México y estará acompañado de ráfagas de viento y lluvias por el evento norte.
Hoy martes 17 de marzo, la gran parte del territorio nacional registrará un descenso en la temperatura a consecuencia del fenómeno evento norte y el frente frío número 41, de acuerdo con las autoridades climáticas.
El evento norte se caracteriza por vientos intensos provocado por el paso de frentes fríos y masas de aire ártico. El fenómeno ocasiona que el termómetro baje rápidamente, así como vientos fuertes que suelen ser peligrosos.
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¿En dónde lloverá hoy martes 17 de marzo?
El frente frío número 41 y su masa de aire provocarán lluvias intensas en estados como:
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Morelos
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Por otra parte, el evento norte ocasionará frío, oleaje elevado y fuertes vientos en estados como:
- Tamaulipas
- Veracruz
- Golfo de Tehuantepec
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Lugares específicos que afectará el evento norte
- Bahía Sur Veracruz-ASIPONA
- Alvarado-Wunder Ground
- Cap.Tecolutla-SEMAR
- E.I.O. Tampico-SEMAR
- Antón Lizardo-SEMAR
- Heroica-TNG-HPH
- Laguna Verde-SEMAR
- Xalapa Sefiplan/Geografía-PC Xalapa
- Isla Lobos-SEMAR
- Capitanía Alvarado-SEMAR
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¿Cuál será el clima para este martes en la CDMX y el Edomex?
El clima para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) será frío y medio nublado en el sur, con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas exactamente en alcaldías como Tlalpan y Milpa Alta y municipios como Tejupilco, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Chimalhuacán y Amecameca.
Hay alerta de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de la CDMX (Ajusco) y en zonas montañosas del Edomex (Nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztaccíhuatl). Las rachas de viento serán de 20 a 35 Km/h y se presentarán en las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta, además de las regiones de Tejupilco e Ixtapan de la Sal.
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