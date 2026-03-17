Nuevo frente frío y evento norte congelarán a México hoy 17 de marzo

Hoy martes 17 de marzo, la gran parte del territorio nacional registrará un descenso en la temperatura a consecuencia del fenómeno evento norte y el frente frío número 41, de acuerdo con las autoridades climáticas.

El evento norte se caracteriza por vientos intensos provocado por el paso de frentes fríos y masas de aire ártico. El fenómeno ocasiona que el termómetro baje rápidamente, así como vientos fuertes que suelen ser peligrosos.

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¿En dónde lloverá hoy martes 17 de marzo?

El frente frío número 41 y su masa de aire provocarán lluvias intensas en estados como:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Por otra parte, el evento norte ocasionará frío, oleaje elevado y fuertes vientos en estados como:

Tamaulipas

Veracruz

Golfo de Tehuantepec

Tabasco

Campeche

Yucatán



Lugares específicos que afectará el evento norte

Bahía Sur Veracruz-ASIPONA

Alvarado-Wunder Ground

Cap.Tecolutla-SEMAR

E.I.O. Tampico-SEMAR

Antón Lizardo-SEMAR

Heroica-TNG-HPH

Laguna Verde-SEMAR

Xalapa Sefiplan/Geografía-PC Xalapa

Isla Lobos-SEMAR

Capitanía Alvarado-SEMAR

¿Cuál será el clima para este martes en la CDMX y el Edomex?

El clima para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) será frío y medio nublado en el sur, con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas exactamente en alcaldías como Tlalpan y Milpa Alta y municipios como Tejupilco, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Chimalhuacán y Amecameca.

Hay alerta de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de la CDMX (Ajusco) y en zonas montañosas del Edomex (Nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztaccíhuatl). Las rachas de viento serán de 20 a 35 Km/h y se presentarán en las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta, además de las regiones de Tejupilco e Ixtapan de la Sal.