Bloqueos paralizan carreteras y autopistas en pleno regreso de puente vacacional

Hoy martes 17 de marzo varias carreteras y autopistas del país están paralizadas y algunas hasta colapsadas, tras el regreso del puente vacacional, a consecuencia de los bloqueos y accidentes viales.

Para evitar accidentes en carreteras, las autoridades viales llaman a los automovilistas a conducir con responsabilidad y respetar los límites de velocidad, ya que esta es la causa principal de los choques que muchas veces terminan por cobrar la vida de las personas.

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Bloqueos y accidentes hoy 17 de marzo

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Se reporta cierre parcial de circulación en la autopista Acatzingo- Cd. Mendoza, en el kilómetro 229 , dirección Cd. Mendoza, luego de que un vehículo se saliera del camino y chocara contra talud.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 229, dirección Cd. Mendoza. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y choque contra talud). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 17, 2026

Autopista Puente de Ixtla-Iguala

CAPUFE informó que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Puente de Ixtla-Iguala, cerca del kilómetro 7 porque personal realiza servicios periciales en la zona, además de maniobras para retirar la unidad siniestrada.

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Autopista Puente de Ixtla - Iguala, km 7. Se informa a las personas usuarias que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos, debido a que el personal continúa realizando los servicios periciales y las maniobras de grúa para el retiro de la unidad… — CAPUFE (@CAPUFE) March 17, 2026

Autopista México-Querétaro

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la atura del kilómetro 163, dirección Querétaro, ya que personal de emergencia atiende un choque por alcance. Hay carga vehicular por la reducción de carriles.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 163, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 17, 2026

Carretera Tulancingo-Tihuatlán

Las autoridades piden manejar con precaución después de un accidente vial cerca del kilómetro 124+200 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán, en Puebla. El incidente ya fue atendido.

#ViaLibre en #Puebla tras #AccidenteVial cerca del km 124+200, en la carretera Tulancingo-Tihuatlán. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 17, 2026

Carretera Puebla-Córdoba

Se registra cierre parcial en la circulación a la altura del kilómetro 229+000 de la carretera Puebla-Córdoba, en Veracruz, tras un accidente en el que se vio involucrado un tráiler, informó la Guardia Nacional.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de la circulación por #AccidenteVial cerca del km 229+000, en la carretera Puebla-Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/owYk6eQ2jM — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 17, 2026