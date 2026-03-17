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Bloqueos paralizan carreteras y autopistas en pleno regreso de puente vacacional

La autopista México-Querétaro reporta cierre parcial en la circulación este martes; varios accidentes paralizan el paso de vehículos.

Bloqueos hoy 17 de marzo en autopistas y carreteras
CAPUFE y Guardia Nacional alertan a los conductores sobre bloqueos y accidentes en autopistas y carreteras hoy 17 de marzo.|@GN_Carreteras | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Hoy martes 17 de marzo varias carreteras y autopistas del país están paralizadas y algunas hasta colapsadas, tras el regreso del puente vacacional, a consecuencia de los bloqueos y accidentes viales.

Para evitar accidentes en carreteras, las autoridades viales llaman a los automovilistas a conducir con responsabilidad y respetar los límites de velocidad, ya que esta es la causa principal de los choques que muchas veces terminan por cobrar la vida de las personas.

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Bloqueos y accidentes hoy 17 de marzo

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Se reporta cierre parcial de circulación en la autopista Acatzingo- Cd. Mendoza, en el kilómetro 229 , dirección Cd. Mendoza, luego de que un vehículo se saliera del camino y chocara contra talud.

Autopista Puente de Ixtla-Iguala

CAPUFE informó que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Puente de Ixtla-Iguala, cerca del kilómetro 7 porque personal realiza servicios periciales en la zona, además de maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Autopista México-Querétaro

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la atura del kilómetro 163, dirección Querétaro, ya que personal de emergencia atiende un choque por alcance. Hay carga vehicular por la reducción de carriles.

Carretera Tulancingo-Tihuatlán

Las autoridades piden manejar con precaución después de un accidente vial cerca del kilómetro 124+200 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán, en Puebla. El incidente ya fue atendido.

Carretera Puebla-Córdoba

Se registra cierre parcial en la circulación a la altura del kilómetro 229+000 de la carretera Puebla-Córdoba, en Veracruz, tras un accidente en el que se vio involucrado un tráiler, informó la Guardia Nacional.

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