Notas
Se acerca la fecha clave y los salarios de estas profesiones podrían verse afectados en 2026
La Conasami aprobó días atrás la creación de una Comisión Consultiva para evaluar la permanencia o eliminación de las profesiones, oficios y trabajos especiales que actualmente están vigentes en el listado de salarios mínimos profesionales.
Estas ciudades de México todavía permiten rentar por menos de 6 mil pesos al mes
Si planeas mudarte y ahorrar una buena suma de dinero, debes conocer las mejores ciudades con las rentas más baratas del país.
No serían los monos: Oxford revela qué animal es el indicado para gobernar la Tierra
La especie es señalada como posibles constructores de una futura civilización
¿Más cerca del Sol que el Everest? El volcán latinoamericano que desafía la altura tradicional
La forma real de la Tierra cambia lo que entendemos por “la montaña más alta”, y la respuesta está en un volcán latinoamericano.
Los investigadores no salen de su asombro: estos autos “ecológicos” contaminan hasta 70% más
Un estudio cuestiona el uso cotidiano de los autos híbridos enchufables.
Más allá del inglés: ¿Qué buscan las empresas para los empleos temporales del Mundial 2026?
El Mundial 2026 provocará una invasión de turistas en México que podrán aprovechar para conseguir chamba quienes dominen otros idiomas y diversas “habilidades blandas”.
Descuentos INAPAM en Jalisco: Estos son los restaurantes con rebajas de hasta el 30%
Restaurantes y fondas del estado de Jalisco ofrecen importantes descuentos para todos los adultos mayores de 60 años que posean su tarjeta INAPAM.
Internet gratis: Guía completa y lugares para solicitar tu chip con saldo incluido
CFE activa la entrega de chips con 5 GB de datos y llamadas gratis por 12 meses. Conoce los requisitos y documentos necesarios para solicitar el tuyo.
Tesoro paleontológico en China: Desentierran 100 especies de hace 500 millones de años
Un sitio poco conocido concentra pistas clave para entender cómo evolucionaron ecosistemas marinos de 100 especies de hace 500 millones de años.
Revisa tu baño: Profeco alerta por estas marcas de pasta dental que son engañosas en su etiqueta
La Profeco publica un informe del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor que señala irregularidades en distintas marcas de pasta dental.