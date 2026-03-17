El Gobierno de Jalisco lo confirma: todos los estudiantes de esta universidad tendrán tarifa preferencial si cumplen un solo requisito

Los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) continuarán pagando cinco pesos por viaje en el sistema de transporte en Jalisco, confirmó la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

La confirmación trae un alivio a los estudiantes de la UdeG de Jalisco luego de que el gobierno estatal anunciara el ajuste a 11 pesos en la tarifa general del transporte público.

La intervención de la FEU fue clave para asegurar que el subsidio se mantuviera y se simplificara el acceso al beneficio, lo que elimina barreras administrativas que antes complicaban su uso, aseguró la organización.

El Gobernador @PabloLemusN refrendó su compromiso con Jalisco al mantener durante todo su sexenio la tarifa de transporte público en solo $5 pesos para las y los estudiantes, desde educación básica hasta nivel superior, quienes ya pueden realizar el trámite de su beneficio. 🚍👩‍🎓 https://t.co/lxajo62PhN — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 17, 2026

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Transporte público en Jalisco: el requisito de estudiantes para aplicar a la tarifa preferencial

Según informó la Universidad de Guadalajara, la tarifa preferencial será efectiva si se cumple el requisito de presentar la credencial que acredita como estudiante en activo de la casa de estudios.

Además, la FEU amplió los mecanismos de pago para aplicar la tarifa preferencial. Ahora, el beneficio podrá aplicarse a través de las tarjetas Mi Pasaje, Yo Jalisco, Tarjeta Única y mediante la credencial vigente de estudiante de la Universidad de Guadalajara.

“No solamente van a ser beneficiarios a través de la tarjeta única, sino también de la tarjeta de Mi Pasaje, la de Yo Jalisco y hasta la propia de la Universidad de Guadalajara solamente con activarla. En nuestras redes sociales estarán viendo información de cómo activar esta tarjeta, pero también cómo todos los estudiantes pueden ser beneficiarios de estos cinco pesos por los próximos cinco años en el transporte público”, señaló la presidenta de la FEU, Fernanda Romero.

¿Cómo aplicar la tarifa preferencial en Jalisco?

Conforme a la información de la UdeG, los alumnos que deban activar la tarifa preferencial tienen que presentar documentos como CURP, identificación oficial y kardex. La documentación debe presentarse en módulos del sistema de transporte o en los módulos que la propia organización instalará en distintos planteles.

La FEU comunicó que también está trabajando para acercar módulos de activación a los centros universitarios para facilitar el trámite a los estudiantes.

Además, “el saldo de las tarjetas podrá recargarse mediante diferentes opciones dentro del sistema de transporte metropolitano, como máquinas automáticas en estaciones de Mi Tren y Mi Macro Calzada”, añadió la institución educativa.