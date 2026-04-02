Es oficial en Edomex: todos estos autos ya están obligados a realizar la verificación vehicular desde abril y el reloj empieza a correr

El programa de verificación vehicular en el Estado de México avanza conforme al calendario de 2026 y, en este periodo, corresponde a los vehículos con terminación de placas 1 y 2, cumplir con este trámite obligatorio dentro del bimestre asignado.

Para estos automovilistas, el proceso debe realizarse durante abril y mayo, teniendo como fecha límite el mes de mayo, por lo que es importante agendar la cita y acudir a tiempo para evitar contratiempos.

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¿Qué autos deben verificar en abril y mayo en el Estado de México?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, el calendario del primer semestre organiza la verificación con base en el color del engomado y la terminación de placa, lo que permite distribuir la demanda en los verificentros.

En este periodo, los vehículos que deben cumplir son:

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Periodo: abril y mayo

Fecha límite: 30 de mayo

Este esquema forma parte de una estrategia ambiental que busca controlar las emisiones contaminantes de los autos en circulación.

🚘 Si tu auto viene de otro estado, este es el momento de regularizarlo.



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¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Edomex en 2026?

El costo del trámite dentro del periodo establecido depende del tipo de holograma que obtenga el vehículo tras la revisión, aunque se mantiene en rangos accesibles.

Los precios aproximados son:

Holograma 0: alrededor de 5 UMAs

Holograma 1 y 2: cerca de 4 UMAs

En términos generales, esto equivale a un pago de entre $400 y $600 pesos, dependiendo del resultado de la verificación.

¿Qué pasa si no verificas a tiempo y cuánto cuesta hacerlo fuera del periodo?

No realizar la verificación antes del 30 de mayo implica caer en un estatus extemporáneo, lo que obliga al propietario a pagar una multa adicional para poder regularizar el vehículo.

La sanción puede superar los $2,000 pesos, ya que equivale aproximadamente a 20 UMAs. Sin embargo, es importante aclarar que esta multa no se aplica de forma automática al terminar el periodo, sino que se hace efectiva cuando el vehículo es detenido por autoridades o al momento de una revisión de documentos.

Además del pago de la multa, será necesario cubrir también el costo de la verificación correspondiente, lo que incrementa el gasto total. A esto se suma el riesgo de enfrentar restricciones de circulación, dependiendo de las disposiciones ambientales vigentes.

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