Ni Tlatlaya ni Tejupilco: este municipio del Edomex fue declarado con máxima calificación financiera

Un municipio del Estado de México logró posicionarse entre los mejor evaluados del país en materia de finanzas públicas. Se trata de Tlalnepantla de Baz, que obtuvo la máxima calificación crediticia por parte de una agencia especializada, destacando por el manejo eficiente de sus recursos.

La evaluación fue otorgada por HR Ratings, que asignó al municipio la calificación AAA, el nivel más alto dentro de su escala. Este reconocimiento refleja una alta capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, así como estabilidad en la administración de sus ingresos y egresos.

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¿Qué significa para Tlalnepantla tener calificación AAA?

La calificación AAA es considerada la más alta dentro de los sistemas de evaluación crediticia. Indica que el ente evaluado presenta un riesgo mínimo de incumplimiento, además de contar con finanzas sanas y confiables.

En este caso, la valoración responde a factores como el control del gasto público, el fortalecimiento de ingresos propios y una adecuada administración de la deuda, elementos clave para mantener una posición financiera sólida.

Gracias al manejo honesto y eficiente de los recursos por parte de nuestro Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, #NuestraCiudad obtuvo la calificación "Triple A". 📑✨



Este resultado garantiza:



🔹 Finanzas sanas y transparentes. ✅



🔹 Más obra pública para nuestras… pic.twitter.com/SvwFjKopLy — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) April 2, 2026

¿Por qué Tlalnepantla obtuvo esta calificación?

De acuerdo con el alcalde mexiquense Raciel Pérez Cruz, la mejora en la calificación es resultado de un manejo más eficiente del gasto público y de decisiones financieras que han fortalecido la estabilidad del municipio.

Entre los factores destacados se encuentra la creación de un fondo de reserva que actualmente triplica las necesidades financieras mensuales, lo que permite contar con un respaldo ante cualquier eventualidad económica.

¿Cómo logró Tlalnepantla alcanzar estabilidad financiera?

Además, el municipio del Edomex ha realizado pagos anticipados para reducir su deuda. Tan solo en el último año, se destinaron más de $60 millones de pesos adicionales, lo que permitió adelantar la liquidación de sus compromisos de 2037 a 2039.

Este tipo de acciones fortalece la estabilidad financiera y libera recursos que podrán destinarse a obras y servicios públicos en beneficio de la población.

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