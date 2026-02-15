Choque múltiple en Lerma, Edomex: Reportan muertos y más de 30 vehículos involucrados en el Libramiento Bicentenario

Un choque múltiple de gran magnitud paralizó la circulación la mañana de este domingo 15 de febrero en el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario, a la altura del municipio de Lerma, en el Estado de México (Edomex).

De manera preliminar, autoridades reportaron entre dos y tres personas fallecidas y más de 10 lesionadas, luego de que al menos 31 vehículos se vieran involucrados en el accidente.

Rutas alternas por accidente en el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario

Si necesitas circular por la zona, estas son algunas rutas alternas para evitar el congestionamiento:



Carretera México-Toluca (libre), para incorporarte hacia Toluca o la Ciudad de México

(libre), para incorporarte hacia Toluca o la Ciudad de México Autopista México-Toluca , si buscas una vía de cuota con mayor control de tránsito

, si buscas una vía de cuota con mayor control de tránsito Boulevard Aeropuerto , para desplazarte hacia Toluca y conectar con vialidades locales

, para desplazarte hacia Toluca y conectar con vialidades locales Avenida Las Torres, que permite rodear la zona afectada desde municipios aledaños

¿Por qué se provocó el accidente?

De acuerdo con los primeros informes, la densa neblina que cubría la zona redujo drásticamente la visibilidad, lo que habría provocado una serie de impactos en cadena sobre el tramo Lerma-Xonacatlán.

Y es que testigos difundieron imágenes donde se aprecia una intensa capa de niebla que apenas permitía distinguir unos metros hacia el frente.

Entre las unidades involucradas se encuentran autobuses de pasajeros de las líneas Flecha Roja y Pegasso, así como un tráiler, un camión tipo torton y varios vehículos particulares.

Autoridades se encuentran en la zona y reportan tráfico en la zona

Equipos de emergencia, incluidos paramédicos y personal de Protección Civil, acudieron al sitio para atender a los heridos y trasladarlos a hospitales cercanos.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para facilitar las maniobras de rescate y el retiro de las unidades siniestradas.

El sistema de videovigilancia estatal alertó sobre carga vehicular en ambos sentidos, por lo que se recomendó a los automovilistas reducir la velocidad, mantener distancia y encender luces intermitentes ante las condiciones climáticas adversas.

Además, exhortaron a anticipar traslados y mantenerse atentos a los reportes viales oficiales, ya que las labores para retirar las unidades podrían extenderse durante varias horas.

