Cambian los trámites para adultos mayores en Edomex: aprueban una reforma que impactará en 2.3 millones de personas

Realizar trámites en dependencias públicas podría ser más rápido y sencillo para millones de personas en el Valle de México. Y es que debido a una reciente reforma aprobada por el Congreso local, la atención que reciben los adultos mayores en Edomex será más eficiente en beneficio de su bienestar.

El ajuste busca que este grupo tenga atención preferente, digna y expedita en todos los trámites, servicios y procedimientos dentro de instituciones estatales, ayuntamientos y organismos auxiliares, lo que impactaría directamente a cerca de 2.3 millones de personas en la entidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué cambia con esta reforma?

Con esta modificación, las dependencias públicas deberán dar prioridad a las personas adultas mayores al momento de realizar cualquier trámite, evitando esperas prolongadas o procesos innecesariamente complejos.

En términos prácticos, esto implica:

Atención más rápida en ventanillas y servicios

Trato prioritario en filas o turnos

Procesos más ágiles dentro de oficinas públicas

Además, este cambio no se limita a una sola área, ya que aplica en distintos niveles de gobierno, lo que podría facilitar trámites frecuentes como registros, pagos, solicitudes o servicios administrativos.

🧓 Mejor atención a personas adultas mayores

🤝 Coordinación metropolitana



Te compartimos el resumen de la semana en tu #CongresoEdomex. Entérate de todos los detalles:

🔗https://t.co/skDMT5lIC8 pic.twitter.com/TB6MRJIT8U — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) March 30, 2026

Otros cambios aprobados en el Congreso

Esta medida forma parte de un paquete más amplio de reformas aprobadas recientemente en el Estado de México, que también incluyen ajustes en distintos ámbitos sociales, administrativos y tecnológicos.

Entre los más relevantes destacan:

Reducción de 30 a 15 días hábiles en trámites del Registro Civil relacionados con cambio de nombre

Impulso al uso de herramientas digitales e inteligencia artificial en servicios públicos

Medidas para combatir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia vicaria

Acciones para fortalecer políticas ambientales y sancionar conductas que dañen ecosistemas

En conjunto, estas reformas buscan modernizar la operación de las instituciones y hacer más accesibles los servicios públicos, especialmente para sectores que suelen enfrentar mayores obstáculos.

Con este cambio, uno de los principales ajustes se centra en la forma en que las autoridades atienden a un grupo que históricamente ha tenido dificultades para realizar trámites, por lo que se espera un impacto directo en su vida diaria y en su acceso a servicios básicos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.