Últimos días en Puebla: las placas que tienen hasta el 31 de marzo para hacer la verificación vehicular y cumplir con estos requisitos

El período de regularización para realizar la verificación vehicular en Puebla ha entrado a su etapa final para los conductores con terminación de placas 7 y 8.

Este proceso se realiza dos veces al año como parte de las medidas para controlar emisiones contaminantes, por lo que no hacerlo dentro del periodo asignado puede generar costos adicionales importantes como una multa de poco menos de $3,000 pesos.

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Estas placas deben verificar antes de que termine marzo

De acuerdo con el calendario oficial, los vehículos con terminación 7 y 8 (engomado rosa), deben realizar la verificación durante febrero y marzo, por lo que el 31 de marzo es la fecha límite para cumplir sin caer en rezago.

Una vez concluido este periodo, el trámite se considera extemporáneo, por lo que deberás pagar una multa por verificación de aproximadamente $2,263 pesos, además del costo normal del trámite.

Esto significa que el gasto total puede ascender a:

Verificación: $628 pesos

Multa: $2,263 pesos

En total, casi $3,000 pesos para poder regularizar el vehículo.

¿También hay multa si circulas sin verificar?

Es importante aclarar que la sanción no se aplica automáticamente al terminar marzo. Sin embargo, sí puede imponerse si el vehículo circula sin verificación vigente y es detectado en operativos.

En ese caso, la multa también puede superar los $2,000 pesos, por lo que el impacto económico es prácticamente el mismo.

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El @Gob_Puebla recuerda a la ciudadanía que el pago solo se realiza en el portal oficial.



Sigue estas recomendaciones para proteger tu información:



✅ Verifica el dominio: confirma que la página cuente con terminación… pic.twitter.com/JTo3sxFTFs — Secretaría de Planeación Finanzas (@SPFAGobPue) March 24, 2026

Requisitos para realizar la verificación en Puebla

Para acudir a un Centro de Verificación Vehicular, es necesario presentar:

Folio de la cita (impreso o digital)

Identificación oficial vigente (original y copia)

Tarjeta de circulación (original y copia)

Certificado de verificación anterior y holograma

En casos específicos:

Vehículos nuevos: factura o documento que acredite propiedad

Vehículos extemporáneos: comprobante de pago de multa o autorización

Todos los trámites deben realizarse de forma personal.

Calendario de verificación vehicular en Puebla 2026

Primer semestre



Amarillo (5 y 6): enero – febrero

Rosa (7 y 8): febrero – marzo

Rojo (3 y 4): marzo – abril

Verde (1 y 2): abril – mayo

Azul (9 y 0): mayo – junio

Segundo semestre



Amarillo (5 y 6): julio – agosto

Rosa (7 y 8): agosto – septiembre

Rojo (3 y 4): septiembre – octubre

Verde (1 y 2): octubre – noviembre

Azul (9 y 0): noviembre – diciembre

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