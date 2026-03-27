Es ley y pocos conductores lo saben: Puebla multará a quienes cometan este error muy común en días de lluvia

Cuando llueve en Puebla, las calles se convierten en una trampa legal que la mayoría de los conductores ignora por completo. Un artículo del Orden Jurídico del estado establece una sanción económica concreta para quienes cometan este error muy común en días de lluvia, y las autoridades tienen la facultad de aplicarla en cualquier momento.

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El error común en días de lluvia que hará que te multen en Puebla

El artículo 110 del Orden Jurídico de Puebla 25, fracción VII, contempla de forma explícita esta infracción de tránsito. No es una norma nueva: existe y tiene dientes legales.

El reglamento sanciona directamente a los conductores que circulen a una velocidad y trayectoria que mojen o salpiquen a peatones o ciclistas. El acto ocurre al pasar sobre encharcamientos o áreas con líquidos en la vía pública.

La multa aplica sin importar si fue intencional o no. Con que el salpicón ocurra, hay base legal para la infracción.

Si vas circulando y mojas o salpicas a peatones o ciclistas, recibirás una dura multa. |Imagen ilustrativa

¿Cuánto dinero pierdes si te multan?

La sanción económica se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA), el parámetro oficial que usan las autoridades mexicanas. El rango va de 10 a 15 UMA por infracción cometida.

En términos de pesos, eso representa entre $1,173.10 y $1,759.65 pesos de tu bolsillo. Para muchos conductores, una cantidad que duele más que el regaño.

Por eso, Puebla multará a quien moje o salpique al pasar por encharcamientos o áreas con líquidos en la vía pública. En días de lluvia, un movimiento común al volante sí puede salir caro.