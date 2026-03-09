Es oficial en Jalisco: esto es lo que pasará con la tarjeta vieja del transporte

Usuarios del transporte público en Jalisco recibieron una confirmación oficial sobre la tarjeta vieja del transporte y su vigencia ante el nuevo esquema tarifario que propuso el gobernador Pablo Lemus.

¿Qué pasará con la tarjeta vieja del transporte en Jalisco?

El gobernador Pablo Lemus confirmó que el precio del pasaje será de 11 pesos para todos los usuarios, con o sin la nueva tarjeta. Su anuncio dejó en claro que no habrá distinción entre quienes cuenten con el nuevo plástico naranja y quienes utilicen otros medios de pago vigentes.

Lemus también descartó la cancelación de las tarjetas anteriores al nuevo apoyo. Las tarjetas previas a la Tarjeta Única al Estilo Jalisco continuarán vigentes después del 1 de abril, por lo que los usuarios no tendrán obligación de tramitar el nuevo plástico para acceder a la tarifa oficial.

El gobernador fue contundente al respecto: "Nadie pagará 14 pesos por el transporte público. La tarifa a partir del 1 de abril será de 11 pesos, sin condiciones. Serán válidas todas las tarjetas y el pago en efectivo", según sus propias palabras en un video de redes sociales.

Tengo un mensaje para las y los jaliscienses: he estado muy atento a los comentarios de colectivos, estudiantes, y usuarios del transporte público, en torno al aumento de tarifa y la Tarjeta Única; por ello, he decidido que nadie pagará 14 pesos y serán válidas todas las tarjetas… pic.twitter.com/hBwYL2CNff — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 5, 2026

¿Qué sucederá con los apoyos al transporte público en Jalisco?

Lemus también aclaró la situación de los beneficios sociales vinculados al transporte. El gobernador aseguró que en su gestión continuarán "todos los apoyos de transporte gratuito para grupos vulnerables", por lo que personas en situación de vulnerabilidad no perderán el acceso a este beneficio con el nuevo esquema tarifario.

El beneficio para estudiantes también seguirá con tarifa preferencial en el sistema estatal. Lemus explicó: “Los estudiantes pagarán cinco pesos por pasaje para obtener el beneficio sólo será necesario presentar su CURP y su kardex en ventanillas oficiales del transporte”.

Lemus también hizo un compromiso público de largo plazo ante los jaliscienses: durante lo que resta de su sexenio "no habrá otro ajuste a la tarifa" del transporte público, lo que representa una garantía directa de estabilidad para los usuarios del sistema en todo el estado.