Giro en el transporte público de Jalisco: el aumento de la tarifa vuelve al Congreso

Aunque el Gobierno de Jalisco dio marcha atrás con el aumento de la tarifa del transporte público y mantuvo su valor en 11 pesos, diputados aseguran que el problema continúa y llevaron su planteo al Congreso para buscar soluciones.

La diputada local de Futuro, Mariana Casillas, fue la voz de sus colegas y enumeró las preocupaciones que aún persisten alrededor del valor del boleto: “El contrato con la empresa Broxel sigue vigente, los apoyos sociales continúan condicionándose al uso de la Tarjeta Única y aún hay información que no se ha transparentado sobre la operación y las decisiones que llevaron a esta crisis”.

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¿Por qué sigue la discusión en Jalisco sobre la tarifa del transporte público?

El Congreso de Jalisco evalúa la reestructuración del comité técnico para otorgar voz y voto a estudiantes y adultos mayores en la toma de decisiones. La agenda de movilidad también contempla la regularización de mototaxis y la expansión del sistema de transporte nocturno para garantizar cobertura en zonas periféricas.

Las propuestas clave de la reforma de transporte incluyen:

Modificar la indexación: Integrar el factor de pobreza en el cálculo del costo del pasaje para frenar alzas desproporcionadas.

Integrar el factor de pobreza en el cálculo del costo del pasaje para frenar alzas desproporcionadas. Regularizar servicios: Dignificar el trabajo de mototaxis para integrarlos formalmente al sistema de movilidad.

Dignificar el trabajo de mototaxis para integrarlos formalmente al sistema de movilidad. Ampliar MiBici: Extender el programa de bicicletas compartidas como parte de un sistema de transporte intermodal.

Extender el programa de bicicletas compartidas como parte de un sistema de transporte intermodal. Transporte nocturno: Implementar rutas con respaldo legal que aseguren el servicio en horarios extendidos.



La recuperación de la rectoría estatal sobre el transporte público permitiría una reestructuración de rutas basada en la demanda real y no solo en la rentabilidad económica. El mercado de movilidad en Jalisco enfrenta la presión de colectivos que exigen transparencia total en el dictamen tarifario y esquemas de gratuidad para sectores vulnerables.

Diputados de Jalisco exigen mejoras en el transporte público

Mariana Casillas destacó la necesidad de asignar presupuesto específico para consultas populares en materia de movilidad. Estas herramientas permitirían que las decisiones sobre el costo del servicio cuenten con el respaldo directo de la población usuaria antes de su implementación oficial.

Las acciones inmediatas en la agenda legislativa son:

Analizar técnicamente los costos de operación frente a la calidad del servicio entregado. Coordinar con colectivas ciclistas nuevas normas de seguridad vial en las arterias principales. Evaluar la suspensión de nuevos incrementos mientras se realiza la reingeniería del sistema.

La construcción de mayorías legislativas será determinante para que las iniciativas de transporte nocturno y participación social avancen este semestre. El Congreso de Jalisco mantendrá el diálogo con las organizaciones civiles para integrar el derecho a la movilidad digna dentro del marco legal vigente este 2026.

El proceso de modificación a las leyes de movilidad continuará mediante mesas técnicas de trabajo para blindar las tarifas contra decisiones unilaterales. El próximo análisis en el Congreso evaluará la viabilidad presupuestal de los programas de apoyo para garantizar el cumplimiento de las metas de cobertura en toda la entidad.