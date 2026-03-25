Ni Guadalajara ni Monterrey: esta es la ciudad de México que domina el transporte público

Las cifras de este inicio de 2026 demuestran que el transporte público en México es una necesidad primordial. Según el último reporte del INEGI, durante enero los sistemas urbanos trasladaron a 237 millones de pasajeros. Pero hay una ciudad que domina el transporte público en el país.

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La ciudad que domina el transporte: El Valle de México no tiene rival

Aunque ciudades como Guadalajara y Monterrey suelen acaparar los reflectores por sus obras de infraestructura, la Zona Metropolitana del Valle de México sigue jugando en otra liga. Con 173.9 millones de usuarios en un mes, esta región concentra el grueso del movimiento nacional.

Mientras el Metro capitalino sigue siendo el rey con más de 100 millones de viajes, el Trolebús se destapó como la gran sorpresa con un crecimiento del 30% respecto al año pasado. Parece que el sistema eléctrico está convenciendo a los usuarios que antes preferían otros medios, consolidándose como la opción de mayor crecimiento acelerado en la capital.

Guadalajara y el "efecto Mundial": Un salto del 290%

A nivel general, Guadalajara registró una caída del 9.5% en su afluencia total, moviendo a 24.4 millones de personas. Sin embargo, hay un dato que rompe cualquier lógica estadística: el SITREN (Sistema Integral del Tren Ligero) explotó con un aumento de usuarios del 294.7%.

¿A qué se debe este fenómeno? La respuesta está en el balón. Las nuevas rutas trazadas para conectar la ciudad de cara al Mundial de 2026 han integrado a miles de tapatíos que antes no usaban este servicio, transformando por completo sus trayectos diarios. Por otro lado, Monterrey mostró un músculo más constante con un aumento del 5.4% en su sistema Transmetro, que poco a poco absorbe rutas que antes operaban de forma independiente.

El resto de México: Subidas, bajadas y focos rojos

No todo es crecimiento. El reporte del INEGI también deja ver dónde el transporte público está perdiendo la batalla:



León y Pachuca: Registraron caídas importantes. En el caso del Optibús de León, la afluencia bajó un 9%, mientras que en Pachuca la reducción llegó hasta el 10.5%.

Registraron caídas importantes. En el caso del Optibús de León, la afluencia bajó un 9%, mientras que en Pachuca la reducción llegó hasta el 10.5%. Querétaro y Puebla: Se mantienen como estados con alta dependencia al transporte, reportando incrementos del 9.1% y 4.1% respectivamente.

Se mantienen como estados con alta dependencia al transporte, reportando incrementos del 9.1% y 4.1% respectivamente. Acapulco y Chihuahua: Experimentaron descensos que sugieren un cambio en los hábitos de los ciudadanos o, posiblemente, una oferta de servicio que ya no satisface la demanda actual.

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