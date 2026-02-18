Requisitos, precio y pasos para hacer el cambio de propietario de auto en Nuevo León con todo y alta

El trámite de cambio de propietario y alta de vehículos foráneos en el estado de Nuevo León ha ido en incremento desde finales del pasado 2025 y en los inicios de este 2026, pues desde que se intensificaron los operativos para detectar a automovilistas con placas de otros estados miles de neoleoneses han iniciado con el proceso.

De acuerdo con el Instituto de Control Vehicular (ICV) del estado, entre los requisitos para realizar el trámite está el acudir directamente a alguno de sus módulos del órgano oficial, los cuales se encuentran en algunos lugares como Plaza Cumbres, Pabellón, Citadel, Valle Oriente, Santa Cruz y en el Parque Fundidora.

Requisitos para el cambio de propietario de un auto en Nuevo León

Para poder realizar el cambio de propietario de vehículo en Nuevo León es importante tener en cuenta que el ICV solicita una constancia de registro vehicular y la factura a nombre del nuevo dueño, lo cual es vital para poder iniciar con el trámite.

El resto de los requisitos para cumplir con el trámite son los siguientes:

Licencia de conducir del estado vigente

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de vigencia

Poder notarial en caso de que el trámite lo realice un tercero

Vale la pena mencionar que el precio de este trámite en Nuevo León es el equivalente al 1.8% del valor comercial de la unidad, esto más el pago correspondiente por la constancia del registro vehicular.

¿Cómo hacer el cambio de propietario de un carro en Nuevo León?

Para poder hacer el cambio de propietario ante las autoridades de Nuevo León lo primero que se debe hacer es ingresar al siguiente enlace del ICV, en el cual se podrán conocer todos los detalles para poder realizar el trámite.

Tras ello, deberás seguir los siguientes pasos:

Verifica que el auto no tenga adeudos de tenencias

Acude al módulo más cercano del ICV

Presenta la documentación antes mencionada

Llena el formulario que se te entregará

Realiza el pago correspondiente

¿Quiénes deben hacer el cambio de propietario en el estado?

Aquellas personas que deben hacer el cambio de propietario en Nuevo León, son aquellos que compraron un auto de segunda mano, así como aquellos que reciben un carro por herencia o donación.

