Ni CDMX ni Edomex: La mejor universidad de México está en Monterrey

Un ranking internacional reciente del Times Higher Education (THE) colocó a una institución privada del norte como la mejor universidad de México, con resultados que rompen expectativas tradicionales. Ni CDMX ni Edomex lideran esta lista, ya que Monterrey concentra el primer lugar académico nacional según indicadores comparables de evaluación global.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La mejor universidad de México se encuentra en Monterrey

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey alcanzó una puntuación de 65.8 en el Times Higher Education World University Rankings 2026. La universidad privada, con sede principal en Nuevo León, se ubicó en el bloque de posiciones 601 a 800 a nivel internacional, superando a instituciones históricas del país.

QS World University otorgó al Tec de Monterrey una calificación de 95.4 puntos en su evaluación. La institución destaca por su reputación como empleador, la proporción equilibrada entre estudiantes y profesores, el personal docente con doctorado y su producción de artículos de investigación reconocidos internacionalmente.

Las áreas donde destaca el Tec de Monterrey

El Times Higher Education publicó el World University Rankings by Subject 2026, que compara instituciones en once áreas del conocimiento. El Tec de Monterrey lidera a nivel nacional en cinco disciplinas: Negocios y Economía, Ciencias Computacionales, Estudios de la Educación, Ingeniería y Psicología, consolidando su posición como referente académico multidisciplinario.

La universidad regiomontana demuestra fortaleza en áreas estratégicas para el desarrollo profesional y económico del país. Este liderazgo en múltiples disciplinas refleja la inversión en investigación, infraestructura y calidad docente que distingue a la institución del resto de las opciones educativas mexicanas.

Las otras universidades mexicanas que figuran en el ranking

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quedó en el rango de posiciones 801 a 1000 con 60.1 puntos en el ranking internacional. La institución fundada en 1910, con sedes en varias partes del país, mantiene su prestigio histórico pero cede el primer lugar nacional ante el Tec de Monterrey.

La Universidad Autónoma de Sinaloa ocupa el tercer puesto con 39.1 puntos, ubicada en el rango de posiciones 1201 a 1500. La Universidad de Colima aparece en cuarto lugar con 29.9 puntos, demostrando que la excelencia académica mexicana se distribuye en diversos estados del país.