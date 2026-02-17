Todo sobre la licencia de conducir para el Mundial 2026 en Nuevo León; precio y finalidad

El Mundial 2026 de la FIFA está a menos de cinco meses de iniciar tanto en Estados Unidos y Canadá como en México, por lo cual el Gobierno de Nuevo León anunció que por motivos de la fiesta más grande del futbol a nivel internacional, desde este mes de febrero y hasta julio próximo, se estarán emitiendo licencias de conducir especiales.

Fue a través de un comunicado oficial emitido por las mismas autoridades de Nuevo León, que se anunció que el Instituto de Control Vehicular (ICV) lanzó una edición especial de la licencia de conducir con temática de la tercera Copa del Mundo que se vivirá dentro de México, la cual podrán tramitar aquellas personas que cumplan con los requisitos.

¿Por qué Nuevo León sacó una licencia de conducir para el Mundial 2026?

Según lo mencionado por el ICV de Nuevo León, esta licencia será de colección y estará disponible para todos los conductores de la entidad, además de que se ajustará al diseño actual para incluir el logotipo estatal mundialista en la misma.

“Esta edición de colección y con recuerdo histórico para los nuevoleoneses se empezó a emitir desde el martes 10 de febrero, hasta que concluya el Mundial 2026”, se lee en el comunicado oficial de la autoridades de Nuevo León.

¿Cómo será la licencia mundialista de Nuevo León?

De acuerdo con la información oficial sobre este nuevo diseño en la licencia de conducir de Nuevo León, la versión conmemorativa contará con el logotipo mundialista oficial del estado, el cual está representado con un león que posa con un balón a sus pies.

Precio y finalidad de la licencia de conducir del Mundial 2026 en Nuevo León

A pesar de que este será un diseño especial por motivos del Mundial 2026, el Gobierno de Nuevo León confirmó que tanto el precio como los requisitos serán los mismos que los actuales.

Con esto dicho, para poder tramitar tu licencia especial de Nuevo León debes seguir los siguientes puntos:

Precio: 938 pesos para la de vigencia de 3 años y mil 408 para la de 5 años

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Autorización municipal

Tipo de sangre (en caso de que aplique)



