El programa de Monterrey que ofrece un mes gratis de agua cumpliendo este único requisito

Un programa de Monterrey premia la puntualidad con un mes gratis de agua al cumplir el único requisito de consumo y pago. Este apoyo atrae a familias que buscan alivio en su recibo mensual y mayor control doméstico este año en el estado de Nuevo León.

Para quienes buscan reducir sus gastos en servicios básicos durante 2026, Agua y Drenaje de Monterrey trae una oportunidad real y concreta: sin trámites extras, sin filas en oficinas y con un proceso completamente automático al momento de la facturación del doceavo mes.

El programa de apoyo a usuarios cumplidos de Agua y Drenaje de Monterrey

La iniciativa oficial se llama "Programa de apoyo a los usuarios cumplidos" y fue diseñada por Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) para premiar a quienes liquidan puntualmente sus recibos y mantienen un consumo responsable del recurso hídrico en Nuevo León.

El beneficio consiste en la aplicación automática de un "saldo cero" en el doceavo recibo, sin necesidad de acudir a ninguna sucursal; el sistema lo registra de forma directa una vez que el usuario cumple con todos los criterios de pago y consumo establecidos por el organismo.

Las personas que tengan un buen historial de pago y consumo percibirán este beneficio. |Agua y Drenaje de Monterrey

El requisito indispensable para aplicar al mes gratis de agua en Monterrey

Antes de asumir que el descuento se aplicará de manera automática, es fundamental revisar tres condiciones clave del programa: el historial de pagos de los últimos once meses, el promedio de consumo en ese mismo periodo y el volumen facturado en el mes doce específicamente.

El promedio de consumo de los once meses previos debe ser igual o menor a 16 metros cúbicos; además, el consumo del doceavo mes también debe mantenerse dentro de ese límite, ya que si se supera, el sistema no genera el recibo en ceros bajo ninguna circunstancia.

¿Quiénes pueden participar en el programa de Agua y Drenaje de Monterrey?

Los usuarios domésticos con contrato activo en los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey son los únicos habilitados para acceder al programa; el beneficio no aplica para contratos de tipo comercial, industrial o de otro giro distinto al residencial en todo el estado de Nuevo León.

La administración estatal busca con este programa dos objetivos simultáneos: garantizar una recaudación constante para la sustentabilidad financiera del organismo, y fomentar entre la ciudadanía una cultura de responsabilidad en el pago y el uso racional del agua.