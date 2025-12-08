¡Tláloc no cede ni en invierno! El Frente Frío 19 trae lluvias de hasta 150 mm en 5 estados de México

El ingreso del Frente Frío 19 activa lluvias intensas, bajas temperaturas y mal clima en varias zonas de México. Este sistema frontal generará precipitaciones muy fuertes y un marcado descenso de temperatura, lo que impactará el clima del país, especialmente en el centro, sureste y noreste. A continuación, te contamos cuáles son los 5 estados que Tláloc golpeará con fuerza y cómo estará el clima en la Ciudad de México este lunes 8 de diciembre.

¿Cuáles son los 5 estados en los que habrá lluvias muy fuertes este 8 de diciembre?

De acuerdo con el pronóstico del clima emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Frente Frío 19 provocará lluvias de muy fuertes a intensas en diversas entidades del país. Entre los estados mexicanos más afectados en los que podrían registrarse lluvias de entre 75 a 150 mm están:

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca)

Oaxaca (norte y este)

Chiapas norte y este)

Tabasco (sur)

El #SMNmx te informa sobre el ingreso del nuevo #FrenteFrío (número 19) al norte de #México y sus efectos en regiones del país. 🧐 pic.twitter.com/3Hi8Pa6ccz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 7, 2025

En estas regiones, la combinación de aire frío, humedad proveniente del Golfo de México y circulación atmosférica favorece chubascos intensos, acumulados importantes y posibilidad de lluvias fuertes. Además, el sistema traerá viento y descenso de temperatura, lo que incrementa el riesgo de mal clima en México.

¿Cómo será el clima en la CDMX este 8 de diciembre?

Aunque el Frente Frío 19 impactará sobre todo al noreste, sureste y centro del país, en la Ciudad de México podría sentirse un ambiente más frío de lo habitual, con cielos nublados y posibilidad de lluvias débiles o intermitentes.

No se espera que llueva de manera intensa en la capital del país, pero sí un descenso de la temperatura y un clima más húmedo. Por ello, es recomendable que te mantengas atento a los avisos de las autoridades, que uses ropa abrigadora.

