El plan en Los Reyes La Paz, que busca poner fin a las inundaciones

Las lluvias históricas del 2025 pusieron al descubierto las enormes carencias que hay en la Ciudad de México y en el Estado de México en cuestión de infraestructura y drenaje. Es por eso que en Los Reyes La Paz ha anunciado un plan para intentar que las inundaciones no vuelvan a ser un problema.

Y es que durante el 2025, las vías de la Línea A del Metro CDMX sufrieron graves daños y provocó que el servicio de transporte se detuviera por completo. Sin mencionar que las colonias aledañas también sufrieron daños en varias casas, en donde el agua se quedó estancada durante horas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Anuncian megadrenaje para Los Reyes La Paz

La alcaldesa Martha Guerrero anunció la construcción de un nuevo drenaje del colector Valle de Los Reyes. Aseguró que el gobierno federal contempló a Los Reyes La Paz después de muchos años para recibir un apoyo sustancial.

La alcaldesa señaló que en el 2026 se contempla una inversión de 207 millones de pesos, los cuales buscarán mejorar los pozos, así como rehabilitar la infraestructura hídrica, en donde se busca priorizar trabajos en zonas susceptibles a inundaciones con bajo mantenimiento.

El objetivo será la construcción del drenaje del colector Valle de Los Reyes, que se encargará de evitar que la Línea A del Metro se inunde y así, miles de personas puedan usarla sin complicaciones para sus trayectos.

Línea A, la más afectada por inundaciones en CDMX

Durante el 2025 fue un hecho que la Línea A fue la más afectada de todo el Metro de la CDMX por las fuertes lluvias. Al ser una línea que se encuentra completamente expuesta, las inundaciones constantes provocaron que tuviera que suspender sus servicios de forma parcial o total, según el clima.

De hecho, el 14 de septiembre hubo una lluvia tan fuerte que se tuvo que detener casi de inmediato el servicio, y fue dicha lluvia la que llevó al gobierno federal a aprobar un nuevo fondo para arreglar el tema de las inundaciones.

Fallas en la Línea A del Metro; suspenden servicio en Los Reyes y La Paz [VIDEO] Suspenden el servicio en dos estaciones de la Línea A del Metro; los usuarios denuncian que no hay servicio de RTP.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.