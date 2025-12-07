La fotomulta llegará a tu domicilio; Edomex revela cámaras por el nuevo reglamento de tránsito

La Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó la instalación de 38 cámaras de monitoreo ubicadas en las cuatro líneas del Mexibús , en donde se podrá capturar una fotomulta a cada vehículo que invada el carril exclusivo.

La medida forma parte de la actualización al Reglamento de Tránsito del Estado de México, que entró en vigor el 25 de noviembre de 2025, y busca sancionar de forma más eficiente a automovilistas o motociclistas que circulen, giren, detengan, estacionen, o realicen maniobras en el carril confinado reservado para transporte público

¿Dónde están las cámaras de fotomulta en Edomex?

Es así que las cámaras fueron colocadas en todas y cada una de las estaciones del Mexibús . Cada cámara se encuentra en las instalaciones de las estaciones y el mapa oficial se puede consultar en la página oficial de la secretaría.

Así, todos los autos que sean captados en el carril del mexibús recibirán una multa económica, gracias al sistema de fotomulta que tienen las cámaras. Días después, la sanción será enviada al domicilio del dueño registrado del vehículo, identificado con el número de placas.

Multa y nuevas reglas de tránsito en Edomex

Gracias a el nuevo sistema automatizado, el costo de la multa ya no será determinado por ningún policía, sino que será un monto específico, equivalente a 16 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización), mientras que en casos de reincidencias o casos más graves, la multa podría ser mayor.

Cabe destacar que las personas que paguen la multa los primeros 15 días hábiles después de la notificación, podrían acceder a un descuento especial del 50%, por lo que será importante atender a la brevedad cada una de las infracciones.

Por lo pronto, la modificación más relevante al reglamento es precisamente la sanción oficial por invadir el carril confinado por el mexibús, ya que era una acción muy común en el Edomex.

