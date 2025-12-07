Oaxaca en alerta por gusano barrenador en humanos, estado de salud de infectados

Oaxaca se encuentra en alerta por el gusano barrenador debido a que en los últimos días se confirmaron dos casos de miasis después del análisis de larvas detectadas en heridas que presentaron los pacientes.

De acuerdo con Servicios de Salud de Oaxaca, los casos se confirmaron en la semana epidemiológica 46, luego de protocolos de vigilancia epidemiológica implementados en el estado.

¿Cuál es el estado de salud de las personas contagiadas con gusano barrenador?

El primer caso es un hombre de 48 años de la Jurisdicción Sanitaria 3 Tuxtepec, que tiene diabetes mellitus . La enfermedad se presentó en una úlcera de una extremidad pélvica y luego de que le fue dado medicamento fue dado de alta sin que presentara complicaciones.

El segundo caso también es un hombre, tiene 73 años de la Jurisdicción Sanitaria 1 Valles Centrales, atendido en el Hospital General Doctor Aurelio Valdvieso IMSS-Bienestar. Durante una revisión médica por problemas de cicatrización de un injerto se supo que había presencia de larvas y tras la intervención el paciente ya no presenta la enfermedad.

¿Cuáles son las recomendaciones para personas que tienen heridas?

Ante el incremento de casos de gusano barrenador , la Secretaría de Salud local recomendó mantener limpias heridas, llagas, úlceras, cortes, raspaduras o cirugías recientes, pues la mosca Cochiliomyia hominivorax deposita sus larvas en lesiones abiertas.

