Vaguada polar y masa de aire ártica provocarán heladas en varios estados
Ya no guardes la chamarra pues prevén bajas temperaturas en gran parte del país, este será el clima en México por estados.
En los últimos días ha bajado la temperatura en muchos estados y para que tomes previsiones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cómo será el clima en la República Mexicana el sábado 8 de noviembre de 2025.
Vaguada polar y evento de "Norte" provocarán bajas temperaturas
Un nuevo frente frío en combinación con una vaguada polar generará vientos fuertes. Mientras que un sistema frontal se desplazará hacia el noreste, oriente y sureste provocando lluvias muy fuertes.
Por otro lado, una masa de aire ártica propiciará el descenso en la temperatura y el evento de "Norte" provocará rachas de viento en costas de Tamaulipas y Veracruz que se extenderán al istmo y golfo de Tehuantepec y a las costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.
Estados donde habrá bajas temperaturas
Según el pronóstico, habrá temperaturas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango y de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California. Los estados donde el termómetro marcará entre 0 a 5 °C son:
- Zonas serranas de Sonora
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
¿En qué estados habrá altas temperaturas?
También se registrarán altas temperaturas de entre 30 a 40 °C en:
- Baja California
- Nuevo León
- Zacatecas (sur)
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua (suroeste)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Durango (oeste)
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca (este)
- Chiapas (costa)
¿Cómo será el clima en CDMX hoy?
Para la CDMX se prevé cielo despejado durante el día con bruma y por la mañana habrá ambiente frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas de la región.
Por la tarde se tiene previsto ambiente cálido y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada será de entre 23 a 25°C y la mínima de 7 a 9 °C.
