Vaguada polar y masa de aire ártica provocarán heladas en varios estados

En los últimos días ha bajado la temperatura en muchos estados y para que tomes previsiones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cómo será el clima en la República Mexicana el sábado 8 de noviembre de 2025.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Vaguada polar y evento de "Norte" provocarán bajas temperaturas

Un nuevo frente frío en combinación con una vaguada polar generará vientos fuertes. Mientras que un sistema frontal se desplazará hacia el noreste, oriente y sureste provocando lluvias muy fuertes.

Por otro lado, una masa de aire ártica propiciará el descenso en la temperatura y el evento de "Norte" provocará rachas de viento en costas de Tamaulipas y Veracruz que se extenderán al istmo y golfo de Tehuantepec y a las costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

Estados donde habrá bajas temperaturas

Según el pronóstico, habrá temperaturas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango y de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California. Los estados donde el termómetro marcará entre 0 a 5 °C son:

Zonas serranas de Sonora

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

¿En qué estados habrá altas temperaturas?

También se registrarán altas temperaturas de entre 30 a 40 °C en:

Baja California

Nuevo León

Zacatecas (sur)

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua (suroeste)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Durango (oeste)

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca (este)

Chiapas (costa)

¿Cómo será el clima en CDMX hoy?

Para la CDMX se prevé cielo despejado durante el día con bruma y por la mañana habrá ambiente frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas de la región.

Por la tarde se tiene previsto ambiente cálido y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada será de entre 23 a 25°C y la mínima de 7 a 9 °C.

Nevadas provocan caos y emergencia en EUA [VIDEO] El suroeste de los Estados Unidos se encuentra en crisis, luego de las severas nevadas que se han presentado en los últimos días y que han dejado incomunicados a varias personas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.