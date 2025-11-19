La oscilación Madden-Julian cambiará el clima en México; estados con frío extremo y lluvias en fin de año

La oscilación Madden-Julian regresa con fuerza e impactará directamente en México, este 2025. Este fenómeno atmosférico traerá cambios drásticos en el clima en México, por lo que además de las chamarras y abrigos para soportar un frente frío, también te recomendamos que prepares el impermeable y las botas para lluvias.

Aunque no es nuevo, este fenómeno atmosférico sí impactará en México y provocará un invierno mucho más húmedo de lo esperado. Te contamos cuáles son las entidades que resultarán más afectadas y enfrentarán frío extremo y lluvias en plena fiesta de Navidad y Año Nuevo.

¿Qué es la oscilación Madden-Julian?

La oscilación de Madden-Julian que se aproxima a México y que cambiará el pronóstico del clima de noviembre y diciembre es un fenómeno atmosférico que avanza alrededor del mundo generando periodos más húmedos (fase conectiva) y más secos (fase no conectiva).

Cuando la oscilación de Madden-Julian entra en su fase húmeda, puede alterar de manera drástica el clima en regiones muy alejadas del océano Índico como México. De acuerdo con meteorólogos expertos, este fenómeno entrará en una fase conectiva para los meses de noviembre y diciembre.

¡Lluvias en pleno invierno! Prevén cambios drásticos en el clima de México por la oscilación Madden-Julian

Según los expertos, la oscilación de Madden-Julian en su fase húmeda provocará lluvias en distintas entidades de la República mexicana en pleno invierno; es decir, justo cuando los frentes fríos comienzan a intensificarse. Una situación de clima extremo para varias entidades del país.

A continuación, te compartimos el listado de los estados que sufrirán lluvias durante la temporada invernal 2025:

Yucatán

Quintana Roo

Campeche

Tabasco

Chiapas

Puebla

Querétaro

Edomex

Los expertos confirman que el frío no elimina la posibilidad de lluvia, por el contrario, el frío puede potenciar las lluvias y provocar tormentas y cielos densamente nublados. Lo cierto es que algunas entidades tendrán que celebrar las fiestas decembrinas con algunas lluvias inesperadas.

Por eso, te recomendamos que te prepares para los cambios extremos y el mal clima que traerá la oscilación Madden-Julian a México.

