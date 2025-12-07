Buscan a “El Cuba”, un carnicero que pateó un gato hasta matarlo en mercado de Ecatepec

‘El Cuba’, así es como conocen al carnicero que mató a un gato en un mercado de Ecatepec, municipio del Estado de México (Edomex). A través de redes sociales, se viralizaron las terribles imágenes del momento en el que el hombre patea al felino hasta que pierde la vida. Te contamos los detalles de este indignante caso.

Captan a El Cuba dando una golpiza mortal a un gato en el mercado Nuevo Laredo

Un video viral mostró los últimos instantes de vida de un pobre gato que simplemente buscaba alimento en el mercado Nuevo Laredo, ubicado en el municipio de Ecatepec , en el Edomex.

🤬😡‼️INDIGNANTE‼️HOMBRE PATEA HASTA LA MUERTE A GATITO EN MERCADO DE ECATEPEC🐱💥🚨



📌 Cámaras de seguridad del mercado NuevoLaredo en #Ecatepec, captaron las desgarradoras imágenes en que un hombre, identificado como "El Cuba", pateó hasta m4t4r a un gatito blanco.

Los hechos… pic.twitter.com/mht13W8Tv4 — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 7, 2025

En las imágenes, se puede ver cuando un gato blanco corre intentando escapar de este carnicero que lo caza dentro de un local del mercado. El hombre, alias El Cuba, atrapa al felino y le da una golpiza brutal.

Aunque el gato intenta escapar, muere al ser pateado por el feroz carnicero. En las imágenes se observa cuando otro de los trabajadores intenta defender al gato, pero ya es demasiado tarde. No obstante, ‘El Cuba’ también se lanza sobre el trabajador.

Así puedes denunciar maltrato animal de forma anónima

Luego de que estas imágenes se hicieran virales, internautas comenzaron a exigir a las autoridades que se haga justicia para el gato y mayor respeto para los animales. Tal vez por esta razón, el carnicero huyó del lugar y, actualmente, se desconoce su paradero.

Si eres testigo de maltrato animal y quieres denunciar, es importante que sepas que puedes hacerlo de forma anónima. Para hacer una denuncia de este tipo en el Estado de México, simplemente sigue estos pasos:

Entra al sitio web de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) en este ENLACE .

Después, completa un formulario con información básica como la fecha y hora del incidente , la dirección exacta, y una descripción del maltrato observado.

, la dirección exacta, y una descripción del maltrato observado. Adjunta evidencia (fotografías, videos) si es posible.

Brinda datos del presunto responsable si están disponibles, como nombre y domicilio.

si están disponibles, como Dale enviar a tu denuncia y espera recibir una confirmación de recepción.

El maltrato animal es inaceptable, por lo que el apoyo de las denuncias ciudadanas es indispensable para asegurar que los animales vivan una vida segura y llena de amor y cuidados.

